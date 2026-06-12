Κορινθία: Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων στις Κεχριές – Σώα η οδηγός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις Κεχριές Κορινθίας σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων, ανατρεπόμενο. Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, βγαίνοντας αλώβητη, και αναζήτησε βοήθεια στον κεντρικό δρόμο, όπου την εντόπισε διερχόμενος οδηγός. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος.

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Κορινθία, Κεχριές τροχαίο, χαράδρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Κεχριές Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων και ανετράπη.
  • Η οδηγός του οχήματος είχε «άγιο», καθώς διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.
  • Μετά την ανάβασή της στην πλαγιά, την εντόπισε οδηγός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάσυρση του οχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα τροχαίο-σοκ που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε στις Κεχριές Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων και ανετράπη.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος είχε «άγιο», καθώς διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, προτού αντιμετωπίσει περαιτέρω κίνδυνο.

Με υπεράνθρωπη προσπάθεια, η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας και έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί, την εντόπισε ο οδηγός ενός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα. Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Κορινθία, Κεχριές τροχαίο, χαράδρα

Κορινθία, Κεχριές τροχαίο, χαράδρα

Κορινθία, Κεχριές τροχαίο, χαράδρα

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