Κώτσηρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

  • Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε πως η τοποθέτηση της κυρίας Τυχεροπούλου στην ΑΑΔΕ έγινε με όμοια καθήκοντα και «δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
  • Σχετικά με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκρεμείς διαδικασίες, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ ήταν υποχρεωτική, καθώς «η απώλεια της υπαλληλικής ιδιότητας δεν μπορεί να επέλθει πριν την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης».
  • Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ότι η κυρία Τυχεροπούλου, επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απομακρύνθηκε από τον ελεγκτικό πυρήνα, ενώ άλλοι ελεγχόμενοι υπάλληλοι διατηρούν τις θέσεις τους, χαρακτηρίζοντας τη μετακίνηση «εκδικητική και καταχρηστική».
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώτσηρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η κυρία Τυχεροπούλου, μεταφέρθηκε όπως όλοι οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν ο Οργανισμός μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ με όμοια καθήκοντα. Η τοποθέτησή της δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

Ο υφυπουργός, επισήμανε πως η ΑΑΔΕ δεν υπάγεται στον εποπτικό έλεγχο του Υπουργείου. Ειδικά για το θέμα της κυρίας Τυχεροπούλου, είπε ότι η ενημέρωση της ΑΑΔΕ είναι πως «η τοποθέτησή της στον νέο Οργανισμό έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 5264/2025 για την μεταφορά του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» όπου «το σύνολο, σχεδόν, των υπαλλήλων τοποθετήθηκε στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που κατείχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ». «Η οργανική θέση της κυρίας Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στην Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ασκούσε καθήκοντα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με άλλους δύο υπαλλήλους. Έτσι και οι τρεις υπάλληλοι μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στο Ειδικό Γραφείο Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν την μεταφορά τού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Η δε θέση της, προσέθεσε ο υφυπουργός, «δεν έχει απολύτως καμία επίδραση στην συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο ερωτών βουλευτής, πως ελεγχόμενοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μείνει στις θέσεις που είχαν, είπε ότι -όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ στην απάντησή της- «για τους υπαλλήλους που εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ποινική η πειθαρχική διαδικασία, ο νόμος ορίζει ρητά και περιοριστικά τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να τους επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης. Η δε απώλεια της υπαλληλικής ιδιότητας δεν μπορεί να επέλθει πριν την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης στο πλαίσιο ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας. Επομένως αφού δεν έχει κοινοποιηθεί τέτοια αμετάκλητη δικαστική απόφαση πριν την μεταφορά των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η μεταφορά τους ήταν υποχρεωτική. Και αυτονόητα, για την αναζήτηση ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα και της συναφούς νομοθεσίας».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή στις 2/1/2026, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου -που είναι επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- στη νέα υπηρεσία που δημιουργήθηκε υπό την ΑΑΔΕ απομακρύνθηκε από τον ελεγκτικό πυρήνα και τοποθετήθηκε εκτός αυτού, στο αυτοτελές τμήμα διοίκησης της ΑΑΔΕ. Πρόκειται, είπε ο βουλευτής «για μια υπηρεσία άσχετη με τους ελέγχους την ώρα που οι αναφερόμενοι στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως άλλοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρούν τις θέσεις τους, χωρίς αξιολόγηση και πειθαρχικό έλεγχο». Η μετακίνηση της κυρίας Τυχεροπούλου, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, όπως σημειώνει και ο δικηγόρος της είναι «εκδικητική και καταχρηστική ενώ «η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική και της πολιτικής συγκάλυψης που επιχειρεί η κυβέρνηση με όσους άσκησαν έλεγχο να τίθενται στο περιθώριο, σε αντίθεση με εκείνους που ενέχονται και παραμένουν στο απυρόβλητο». Ο βουλευτής σχολίασε ότι όπως φαίνεται «η διαφθορά που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να εξυγιανθεί, πλέον μπαίνει κάτω από την προστασία του κ. Πιτσιλή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:25 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, στο πλαίσιο συνέντευξή...
17:43 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας: Καλή και παραγωγική η συζήτηση με τους αγρότες – Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική

Καλή και παραγωγική χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας την...
16:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για Καρυστιανού: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» τονίζει το Τμή...
16:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου για Καρυστιανού: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις σχολίασε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσω...
