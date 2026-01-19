Κολυδάς για καιρό: Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται με δυναμική – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Σύνοψη από το

  • Ο καιρός δείχνει τα δόντια του, με το κρύο να γίνεται πιο τσουχτερό και χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε χαμηλότερα υψόμετρα, ειδικά από την Τετάρτη.
  • Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός αύριο Τρίτη παραμένει ψυχρός με έντονο κρύο, βροχές και χιονοπτώσεις.
  • Η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια, ο οποίος θα είναι επίμονος με διαδοχικές διαταραχές, αν και όχι ακραίος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάρνηθα χιόνια

Χειμωνιάζει πια για τα καλά και ο κακός καιρός δείχνει πλέον τα δόντια του, ειδικά από μεθαύριο Τετάρτη, καθώς το κρύο γίνεται ακόμα πιο τσουχτερό, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά ο καιρός αύριο Τρίτη παραμένει ψυχρός, το κρύο θα είναι έντονο, ενώ θα σημειωθούν βροχές και θα πέσουν και χιόνια.

Η ανάρτηση του Θ. Κολυδά:

“Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά.

Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.
Αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές.

Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Η μεγάλη παρανόηση για την παχυσαρκία και ο μύθος της «θέλησης»

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως 4 στους 5 εργοδότες στην Ελλάδα δεν βρίσκουν προσωπικό

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Τι λένε οι καταναλωτές για την λειτουργία της αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ταΰγετος: «Ήμασταν τυχεροί – Άμα μέναμε πάνω στο βουνό θα μας “κλαίγανε”» – Τι λέει τραυματισμένος ορειβάτης

Μπορεί η επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο να στέφθηκε με επιτυχία και να απεγκλωβίστηκαν οι συ...
19:10 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Δύο συλλήψεις για επικίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτα – Τους «έκαψε» το βίντεο στα social

Αστυνομικοί της τροχαίας μπόρεσαν να εντοπίσουν δύο νεαρούς, αναβάτη και συνεπιβάτη μοτοσικλέτ...
18:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1), προκαλώντας την κ...
18:36 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Άνδρας συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ για… 8η φορά

Οκτώ φορές έχει βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας 49χρον...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι