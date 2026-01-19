Κολυδάς για καιρό: Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται με δυναμική – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Χειμωνιάζει πια για τα καλά και ο κακός καιρός δείχνει πλέον τα δόντια του, ειδικά από μεθαύριο Τετάρτη, καθώς το κρύο γίνεται ακόμα πιο τσουχτερό, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά ο καιρός αύριο Τρίτη παραμένει ψυχρός, το κρύο θα είναι έντονο, ενώ θα σημειωθούν βροχές και θα πέσουν και χιόνια.

Η ανάρτηση του Θ. Κολυδά:

“Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά.

Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές.

Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη».