Τσιάρας: Καλή και παραγωγική η συζήτηση με τους αγρότες – Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική

Καλή και παραγωγική χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας την πολύωρη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με εκπροσώπους των αγροτών.

Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, τόνισε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας πως συμφωνήθηκε και η συμμετοχή εκπροσώπων των μπλόκων στις επιμέρους επιτροπές που δημιουργούνται για να δώσουν λύσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα.

«Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή.  Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα που η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δει και να συζητήσει.

 

 

