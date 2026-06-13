Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (13/6)

Το άρθρο παρέχει πληροφορίες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας στους χρήστες να βρουν γρήγορα τα πλησιέστερα, καθώς και το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.