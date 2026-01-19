Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία που «καίει» τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης, φωτογραφία, ψαράδες

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021, με κατηγορούμενους δύο αδέλφια, ψαράδες.

Σύμφωνα με το iellada.gr, ο μάρτυρας, κ. Τσαγκρίδης, που αναμένεται να καταθέσει στις αρχές Φεβρουαρίου, έχει στα χέρια του μία αποκαλυπτική φωτογραφία που φέρεται να αποδεικνύει τη δράση των κατηγορουμένων ψαράδων.

Το καρέ φέρεται να δείχνει αυτά που περιέγραψε μάρτυρας τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι ένας από τους κατηγορούμενους ψαράδες κρατιόταν από το σιδερένιο στύλο του αλιευτικού και με ένα κοντάρι-γάτζο χτύπησε 4 φορές τον Σήφη Βαλυράκη. «Ένας από τους κατηγορούμενους τράβηξε ένα κοντάρι, πήγε προς τα πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι ή στον ώμο… στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις – τέσσερις φορές», είχε καταθέσει τότε ο μάρτυρας.

Δείτε την φωτογραφία:

Σήφης Βαλυράκης, φωτογραφία, ψαράδες

Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, συνεχίζεται η κατάθεση του δεύτερου αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα, κ. Κωνσταντίνου Ασημάκου. Κατάθεση η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη.

Ο κ. Ασημάκος μιλώντας για τους κατηγορουμένους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όλοι λένε πως είναι το φόβητρο του Ευβοϊκού». Σύμφωνα με το iellada.gr, έξω από το προηγούμενο δικαστήριο στον ανακριτή, η άλλη πλευρά προσπάθησε να πείσει τον κ. Ασημάκο να αλλάξει την κατάθεση του!

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά στην ανθρωποκτονία που συνέβη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24/01/2021 και έφθασε πρόσφατα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου χάριν στον επίμονο αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για την ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων.

18:09 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

