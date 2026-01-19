Αττική: Στη φυλακή 2 κατηγορούμενοι για τις ληστείες σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα – Ελεύθερο με όρους το γνωστό μοντέλο, τι υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγούνται δύο από τους πέντε κατηγορούμενους που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα ένοπλων ληστειών σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 32χρονο, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ αυτών και γνωστό μοντέλο.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε ενεργή συμμετοχή στις ληστείες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ρόλο στον σχεδιασμό ή την εκτέλεσή τους. Όπως ανέφερε, απλώς οδηγούσε το όχημά της, μεταφέροντας τους συγκατηγορουμένους της σε σημεία που της υπεδείκνυαν, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τον σκοπό της μετάβασης. Μόνο όταν έφταναν, ισχυρίστηκε, αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων και ότι επίκειται ληστεία. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητο ούτε είχε οποιαδήποτε επαφή με τα καταστήματα-στόχους.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι διαφωνούσε με τις πράξεις των συγκατηγορουμένων της, ωστόσο φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει, επικαλούμενη τη βίαιη συμπεριφορά του πρώτου κατηγορουμένου. Μάλιστα, ανέφερε ότι τον είχε δει να φέρει ασημένιο όπλο, γεγονός που –όπως είπε– ενίσχυσε τον φόβο της.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε πλήρως οποιαδήποτε συμμετοχή σε ληστείες. Υποστήριξε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών για περισσότερα από δέκα χρόνια και ότι οι επαφές του με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ουσιών και όχι την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Αντίθετα, ο 46χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε μέρος των κατηγοριών που του αποδίδονται, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του σε πέντε από τις συνολικά δώδεκα ένοπλες ληστείες. Ισχυρίστηκε ότι είναι χρόνια εξαρτημένος από ναρκωτικά και ότι προχωρούσε στις ληστείες για να εξασφαλίζει χρήματα για τη δόση του.