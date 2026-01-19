Πιερρακάκης προσερχόμενος στο Εurogroup: Η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ.

Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.