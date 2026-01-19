Πιερρακάκης προσερχόμενος στο Εurogroup: Η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου

Σύνοψη από το

  • Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης σε βασικές προτεραιότητες όπως η Ένωση Επενδύσεων και το ψηφιακό ευρώ.
  • Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Πιερρακάκης
Φωτογραφία: Intime

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ.

Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Η μεγάλη παρανόηση για την παχυσαρκία και ο μύθος της «θέλησης»

ΔΝΤ: Το Ταμείο ανεβάζει τον πήχη για την παγκόσμια ανάπτυξη-Τι λέει για τον πληθωρισμό και την τεχνητή νοημοσύνη

Εξοχικά: Αλλάζουν οι τάσεις στην αγορά κατοικιών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Τι λένε οι καταναλωτές για την λειτουργία της αγοράς

Σοβαρή οικονομική πίεση, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και έντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν σ...
09:38 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τι φέρνει η συμφωνία Mercosur – Τα οφέλη και τα γκρίζα σημεία

Τα οφέλη και τα γκρίζα σημεία για τους Έλληνες εξαγωγείς και τους καταναλωτές. Eπειτα από διαπ...
09:18 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Το σχέδιο για νέα στήριξη στους συνταξιούχους – Τα 2 σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την έκτακτη ενίσχυσή τους

Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την έκτακτη ενίσχυσή τους. Σενάρια για μια νέ...
07:16 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα: Σε ποια προϊόντα θα υπάρξουν ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα -Υψηλό παραμένει και το κόστος στέγασης

Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι καταναλωτές, με την ακ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι