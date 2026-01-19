Άργος: Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στη μέση του δρόμου γιατί χάλασε αρραβώνας – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο Άργος, όταν προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο ομάδων Ρομά, λόγω ενός αρραβώνα που χάλασε, οδήγησαν σε εμβολισμούς οχημάτων και πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το anagnostis.org, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πλατεία Δημοκρατίας, στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς στο Άργος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανυποψίαστους πολίτες, οικογένειες και οδηγούς που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αντίπαλες ομάδες Ρομά συναντήθηκαν στο σημείο για να λύσουν τις διαφορές τους. Η αιτία της διαμάχης φέρεται να είναι προσωπική και συγκεκριμένα να αφορά έναν αρραβώνα που χάλασε, γεγονός που πυροδότησε την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης πλευράς. Η σύγκρουση προκάλεσε χάος, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η βία κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

Πυροβολισμοί και πανικός

Μέσα στον χαμό, ένα άτομο βγήκε έξω από όχημα, κρατώντας όπλο. Ο δράστης δεν δίστασε να πατήσει τη σκανδάλη, ρίχνοντας τουλάχιστον πέντε πυροβολισμούς στον αέρα.

Ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και τους περαστικούς που έτρεχαν να καλυφθούν, φοβούμενοι για τη ζωή τους, καθώς το περιστατικό έλαβε χώρα σε δημόσια θέα.

Καίρια η επέμβαση της Αστυνομίας – Μία σύλληψη

Άμεση και καθοριστική ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Στο συμβάν επιλήφθηκαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, το επεισόδιο έληξε πριν υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα από τα πυρά.

Χάρη στην καίρια επέμβαση των αστυνομικών απετράπη περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε μία σύλληψη, ενώ παράλληλα έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών, οι οποίοι έχουν τραπεί σε φυγή και αναζητούνται.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από την θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.