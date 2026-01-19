Άργος: Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στη μέση του δρόμου γιατί χάλασε αρραβώνας – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Άργος, όταν προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο ομάδων Ρομά, λόγω ενός αρραβώνα που χάλασε, οδήγησαν σε εμβολισμούς οχημάτων και πυροβολισμούς.
  • Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πλατεία Δημοκρατίας, στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, με ένα άτομο να ρίχνει τουλάχιστον πέντε πυροβολισμούς στον αέρα, προκαλώντας πανικό σε διερχόμενους πολίτες.
  • Άμεση και καθοριστική ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους να επεμβαίνουν, να προχωρούν σε μία σύλληψη και να αναζητούν τους υπόλοιπους δράστες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Άργος, πυροβολισμοί

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο Άργος, όταν προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο ομάδων Ρομά, λόγω ενός αρραβώνα που χάλασε, οδήγησαν σε εμβολισμούς οχημάτων και πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το anagnostis.org, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πλατεία Δημοκρατίας, στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς στο Άργος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανυποψίαστους πολίτες, οικογένειες και οδηγούς που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αντίπαλες ομάδες Ρομά συναντήθηκαν στο σημείο για να λύσουν τις διαφορές τους. Η αιτία της διαμάχης φέρεται να είναι προσωπική και συγκεκριμένα να αφορά έναν αρραβώνα που χάλασε, γεγονός που πυροδότησε την ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης πλευράς. Η σύγκρουση προκάλεσε χάος, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η βία κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

Πυροβολισμοί και πανικός

Μέσα στον χαμό, ένα άτομο βγήκε έξω από όχημα, κρατώντας όπλο. Ο δράστης δεν δίστασε να πατήσει τη σκανδάλη, ρίχνοντας τουλάχιστον πέντε πυροβολισμούς στον αέρα.

Ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και τους περαστικούς που έτρεχαν να καλυφθούν, φοβούμενοι για τη ζωή τους, καθώς το περιστατικό έλαβε χώρα σε δημόσια θέα.

Καίρια η επέμβαση της Αστυνομίας – Μία σύλληψη

Άμεση και καθοριστική ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Στο συμβάν επιλήφθηκαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, το επεισόδιο έληξε πριν υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα από τα πυρά.

Χάρη στην καίρια επέμβαση των αστυνομικών απετράπη περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε μία σύλληψη, ενώ παράλληλα έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών, οι οποίοι έχουν τραπεί σε φυγή και αναζητούνται.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από την θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εθιστείτε στο φαγητό με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι εθίζονται στις ουσίες; Τι απαντά ειδικός

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ευρώ

ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων με ακαθάριστες μηνιαίες ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:16 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αγία Βαρβάρα: Καρέ καρέ η στιγμή που 2 δράστες κλέβουν μηχανή – Πώς την απομάκρυναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την στιγμή που 2 άνδρες κλέβουν δίκυκλο ...
15:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που δεν είχε δίπλωμα και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 29 μηνών

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν σε έναν 43χρο...
15:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια ήρεμη ζωή, θέλουμε να βρεθεί το παιδί μας» λένε οι γονείς της – Τα σενάρια που εξετάζονται 

Θέση για όσα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες σχετικά με τη σχέση που είχαν με τη 16χρονη κόρη ...
14:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά – Σπεύδει κλιμάκιο γεωλόγων, «ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι