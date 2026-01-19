Ανατροπή για το μέλλον του «Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου

Ποιο θα είναι το μέλλον του «Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1; Το μουσικό τηλεπαιχνίδι που κονταροχτυπιέται με σειρές και ριάλιτι στην prime time έχει συμφωνία για συνολικά 20 επεισόδια που θα μεταδοθούν τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τη Reallife.

Οι επιδόσεις του «Lyrics» σε επίπεδο τηλεθέασης κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες του ΑΝΤ1, ωστόσο το κανάλι φαίνεται ότι δεν το εγκαταλείπει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 επανεξετάζουν την τύχη του μουσικού τηλεπαιχνιδιού και σκέφτονται να του δώσουν άλλη μια ευκαιρία, αλλά με σημαντικές αλλαγές.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι το «Lyrics» από βραδινό τηλεπαιχνίδι-σόου που είναι φέτος να μετατραπεί σε κλασικό τηλεπαιχνίδι απογευματινής ζώνης. Αν τελικά πάρει «πράσινο φως» για δεύτερο κύκλο επεισοδίων, το «Lyrics» θα μειωθεί σε διάρκεια από 1,5 ώρα σε 45 λεπτά και, παράλληλα, θα αλλάξει ζώνη.

Από την prime time, το μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 θα μετακινηθεί σε slot νωρίτερα το απόγευμα, όπως προβλέπεται και από τις διεθνείς προδιαγραφές του φορμάτ.