Φάμελλος: «Όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη»

Για «υποκριτική» και «προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά» κατηγορεί ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα οκτώ μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε δήλωσή του στο Star Κεντρικής Ελλάδας, καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι «ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κα Κοβέσι».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, «είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «οι “άριστοι” της κυβέρνησης οδηγούν σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια» και τόνισε: «Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία».

«Και έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ότι παρ’ όλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και ότι δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια», συνέχισε ο κ. Φάμελλος.

«Του λέω λοιπόν ξεκάθαρα», συνέχισε: «Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους».

«Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί; Δεν μπορεί. Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.