Λίβανος: «Θα ζητήσουμε παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα», λέει αξιωματούχος – Οι 5 όροι του προέδρου Αούν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται «σε εξέλιξη» διαπραγματεύσεις για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία εκπνέει την προσεχή Κυριακή.

Ο Αούν έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία πλευρά να υπονομεύσει την ασφάλεια της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Λιβανέζος Πρόεδρος δήλωσε: «Η διαφύλαξη της πολιτικής ειρήνης σε αυτό το στάδιο της ιστορίας της χώρας μας αποτελεί κόκκινη γραμμή. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματίσω την ανώμαλη κατάσταση στον Λίβανο».


Σύμφωνα με τον Αούν, οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε πέντε συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  • Την παύση της ισραηλινής επιθετικότητας
  • Την επίτευξη της ισραηλινής αποχώρησης
  • Τη συμφωνία για την επιστροφή των αιχμαλώτων
  • Την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου στα σύνορα
  • Έναρξη της ανοικοδόμησης των ζημιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου

Κρίσιμες επαφές στην Ουάσινγκτον

Η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαντάντ Μααουάντ, θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε προπαρασκευαστική συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη.

Εκεί, αναμένεται να θέσει το ζήτημα της παράτασης της εκεχειρίας και να απαιτήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις κατεδάφισης σε χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Λιβανέζος αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε το ακριβές πλαίσιο του αιτήματος που θα κατατεθεί αύριο στη συνάντηση με την ισραηλινή πλευρά στην Ουάσιγκτον.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για έναν μήνα, τερματισμό των βομβαρδισμών και των καταστροφών από το Ισραήλ στις περιοχές όπου έχει παρουσία, και δέσμευση για την κατάπαυση του πυρός».

