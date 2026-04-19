«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Χρυσές δουλειές κάνουν οι απατεώνες σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναπτύξει πλούσια…επιχειρησιακή δράση, επινοώντας νέους τρόπους για να ξεγελάσουν τα υποψήφια θύματά τους και να τους αποσπάσουν χρήματα.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούν απίθανα προσχήματα για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες, άλλοτε επικαλούμενοι σοβαρά τροχαία ατυχήματα συγγενών ή δήθεν διαρροή ρεύματος και άλλοτε υποσχόμενοι επιστροφές χρημάτων από το Δημόσιο, ζητώντας τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς. Παρά τις καμπάνιες ενημέρωσης για τις απάτες, τα κρούσματα εξαπάτησης αυξάνονται, με τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή.

Μετά την υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα Χανιά, όπου ένας ανήλικος πείστηκε από επιτήδειο που του συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ να βάλει σε μία σακούλα τα κοσμήματα και το πορτοφόλι της μητέρας του και να τη βγάλει στην αυλή, γιατί υπήρχε δήθεν κίνδυνος για φωτιά στο σπίτι, μία ακόμη περίπτωση εξαπάτησης παιδιού αποκαλύπτεται, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη.

Εξαπάτησαν 14χρονο μαθητή στην Αλεξανδρούπολη

Ο 14χρονος μαθητής ήταν μόνος στο σπίτι, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν ένας άγνωστος. Ο άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα τεχνάσματα τον έπεισε να βγει από το σπίτι, προκειμένου να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες, αξίας 15.000 ευρώ. Όταν επέστρεψε στο σπίτι η μητέρα του παιδιού και διαπίστωσε τι είχε συμβεί, μετέβη στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης για να καταγγείλει το περιστατικό, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Έδωσε χρυσές λίρες για «να μην πάει το παιδί της φυλακή»

Θύμα απάτης έπεσε 87χρονη στην Έδεσσα, όταν άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και με το κλασικό πλέον κόλπο, δηλαδή ότι η κόρη της έχει εμπλακεί σε τροχαίο, την έπεισε να δώσει όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στο σπίτι της, προκειμένου να μην πάει το παιδί της φυλακή. Η ηλικιωμένη παρέδωσε σε μέλος του κυκλώματος 100 χρυσές λίρες, μερικές εκατοντάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Του πήραν 60.000 ευρώ

«Λογιστής» ήταν και ο άνδρας που εξαπάτησε 80χρονο στο Δήλεσι, καταφέρνοντας να τον πείσει να μεταφέρει 60.000 ευρώ εκτός της εξοχικής κατοικίας του στη Βοιωτία, στην οποία βρισκόταν εκείνες τις μέρες. Ο ηλικιωμένος άφησε τα χρήματα κοντά στην εξώπορτα και ξαναμπήκε στο σπίτι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που του έδινε από το τηλέφωνο ο «μαϊμού» λογιστής. Τότε, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίστηκε άλλο μέλος του κυκλώματος στο σημείο, πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Ο 80χρονος όταν αντιλήφθηκε ότι οι οικονομίες του είχαν κάνει φτερά μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει τη σχετική καταγγελία.

Σπείρα με «εισπράκτορα» και ψευτογιατρό στην Καστοριά

Αίσθηση προκάλεσε και η υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που εξιχνιάστηκε στην Καστοριά σε βάρος 93χρονης γυναίκας πριν από λίγες μέρες. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό του σπιτιού της και προσποιούμενος χειρούργο ορθοπεδικό, της είπε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό της πρόσωπο. Η ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε την απάτη με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των απατεώνων. Έτσι, έπειτα από σχετικές τηλεφωνικές οδηγίες από τον υποτιθέμενο γιατρό, μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, κοντά στο σπίτι της και παρέδωσε στον 53χρονο δέκα χρυσές λίρες και το 1.000 ευρώ.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 53χρονος, μέλος σπείρας που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, με το πρόσχημα της έκτακτης νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε κατά την εγκληματική δράση του. Ο δράστης συνελήφθη σε περιοχή της Λάρισας, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των στοιχείων δύο συνεργών του, ενός άνδρα, που είχε τον ρόλο του υποτιθέμενου γιατρού και μίας γυναίκας, με τον ρόλο του συγγενικού προσώπου.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.625 ευρώ και δέκα χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ στην 93χρονη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των μελών της συμμορίας και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων θυμάτων.