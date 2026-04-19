Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ το 1986, η περιοχή παραμένει επικίνδυνη για τον άνθρωπο, όμως η άγρια ζωή έχει επιστρέψει εντυπωσιακά.

Στη ζώνη αποκλεισμού, που εκτείνεται σε έκταση μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο, περιφέρονται πλέον ελεύθερα άγρια άλογα Πρζεβάλσκι, ένα είδος που κάποτε βρισκόταν στα πρόθυρα εξαφάνισης.

Απόλυτη εγκατάλειψη, πλήρης αναγέννηση

Μετά την έκρηξη που διέσπειρε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη και οδήγησε σε μαζικές εκκενώσεις, η περιοχή μετατράπηκε σε «no man’s land».

Σήμερα, λύκοι, αρκούδες, λύγκες, ελάφια και άλκες έχουν επιστρέψει, ενώ ακόμη και αγέλες αδέσποτων σκύλων ζουν ελεύθερα στο τοπίο.

Ένα «μικρό θαύμα» για την επιστήμη

Τα άλογα Πρζεβάλσκι, που εισήχθησαν το 1998 ως πείραμα, έχουν προσαρμοστεί πλήρως.

«Το γεγονός ότι υπάρχει πλέον ένας ελεύθερος πληθυσμός στην Ουκρανία είναι ένα μικρό θαύμα», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας της ζώνης, Ντένις Βισνέβσκι στο Associated Press.

Η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας επέτρεψε στη φύση να ανακτήσει γρήγορα τον χώρο, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα τοπίο που θυμίζει την Ευρώπη αιώνες πριν.

Ζωή μέσα στα ερείπια

Τα ζώα έχουν προσαρμοστεί ακόμα και στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, χρησιμοποιώντας τα ως καταφύγια από τις καιρικές συνθήκες και τα έντομα.

Δέντρα φυτρώνουν μέσα από κτίρια, δρόμοι έχουν χαθεί κάτω από τη βλάστηση και παλιά σοβιετικά σημάδια στέκονται δίπλα σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία.

Οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας παραμένουν

Παρά την επιστροφή της ζωής, η ραδιενέργεια εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις.

Ορισμένοι βάτραχοι έχουν αποκτήσει πιο σκούρο δέρμα, ενώ σε περιοχές με υψηλή ακτινοβολία καταγράφονται περισσότερα περιστατικά καταρράκτη σε πτηνά.

Νέες απειλές λόγω πολέμου

Η ρωσική εισβολή το 2022 έφερε μάχες μέσα στη ζώνη αποκλεισμού, με στρατιωτικές δραστηριότητες να διαταράσσουν το οικοσύστημα.

Πυρκαγιές, συχνά από καταρριφθέντα drones, απελευθερώνουν ραδιενεργά σωματίδια στον αέρα, ενώ οι δύσκολες χειμερινές συνθήκες έχουν αυξήσει τα νεκρά ζώα και τις ζημιές στο περιβάλλον.

Ένα τοπίο επικίνδυνο αλλά ζωντανό

Παρά τους κινδύνους, το Τσερνόμπιλ αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό φυσικό «εργαστήριο», όπου η φύση δείχνει την ικανότητά της να ανακάμπτει.

«Η φύση έχει κάνει ουσιαστικά ένα reset», σημειώνουν οι επιστήμονες, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή θα παραμείνει απαγορευμένη για τον άνθρωπο για γενιές, αλλά γεμάτη ζωή.