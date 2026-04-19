Κίνα: Ρομπότ κέρδισε ημιμαραθώνιο και έσπασε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία «Flash» κατέκτησε την πρώτη θέση στον ημιμαραθώνιο Beijing E-Town 2026 στο Πεκίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, επίδοση που ξεπερνά το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπου (57:20), το οποίο κατέχει ο Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, που ολοκλήρωσε την ίδια απόσταση τον Μάρτιο στον αγώνα δρόμου της Λισαβόνας, σύμφωνα με το Xinhua.

Το ρομπότ αναπτύχθηκε από την εταιρεία Shenzhen Honor Smart Technology Development και συμμετείχε στην κατηγορία αυτόνομης πλοήγησης.

Ραγδαία πρόοδος σε σχέση με το 2025

Στην πρώτη διοργάνωση του 2025, το ρομπότ Tiangong Ultra είχε τερματίσει σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, ενώ μόλις 6 από τις 20 ομάδες είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδρομή των 21,1 χιλιομέτρων.

Φέτος, περισσότερες από 100 ομάδες συμμετείχαν, με ρομπότ από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βραζιλία, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε ταχύτητα και σταθερότητα.

Humanoid robots hit the ground running in the Beijing E-Town humanoid robot half-marathon on Sunday, competing in both autonomous navigation and remote-controlled categories. #marathon #Beijing #HumanoidRobot pic.twitter.com/dxacB1BzH2 — China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2026

Δύο κατηγορίες συμμετοχής

Οι αγώνες διεξήχθησαν με κοινή διαδρομή για ανθρώπους και ρομπότ, αλλά σε ξεχωριστές λωρίδες για λόγους ασφάλειας.

Οι ομάδες με τα ρομπότ μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ τηλεχειρισμού και αυτόνομης πλοήγησης. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρόνος πολλαπλασιαζόταν με συντελεστή 1,2, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων συστημάτων.

Περίπου το 40% των ομάδων επέλεξε την αυτόνομη λειτουργία.

Διαφορετικές κατηγορίες και «σταθμισμένη» βαθμολογία

Το κρατικό μέσο Global Times ανέφερε ότι ένα άλλο ρομπότ της Honor, το οποίο λειτουργούσε με τηλεχειρισμό, ήταν εκείνο που πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 48 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η τελική κατάταξη δεν βασίστηκε αποκλειστικά στον χρόνο.

Το ρομπότ που ανακηρύχθηκε νικητής συμμετείχε στην κατηγορία αυτόνομης πλοήγησης και επικράτησε βάσει του συστήματος σταθμισμένης βαθμολογίας της διοργάνωσης, το οποίο δίνει προβάδισμα στις πλήρως αυτόνομες επιδόσεις.

Η σημασία της αυτόνομης τεχνολογίας

Σύμφωνα με τον Λιάνγκ Λιάνγκ, εκπρόσωπο του Κινεζικού Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής, η χρήση συντελεστή αποσκοπεί στην προώθηση της αυτόνομης πλοήγησης, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ευρύτερη εφαρμογή ανθρωποειδών ρομπότ στην καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα των ανθρώπων

Στον αγώνα των ανθρώπων, ο Κινέζος Ζάο Χαϊτζιέ επικράτησε στους άνδρες με χρόνο 1:07:47, ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Ουάνγκ Τσιαοσιάο με 1:18:06.