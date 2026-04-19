ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ απάντησε στις ερωτήσεις 15χρονης με καρκίνο μετά τον θάνατό της, εκπληρώνοντας την τελευταία της επιθυμία

Μια 15χρονη ασθενής με καρκίνο, που ονειρευόταν να γνωρίσει τον Έλον Μασκ, άφησε πίσω της μια χειρόγραφη λίστα με ερωτήσεις για τον δισεκατομμυριούχο, πριν φύγει από τη ζωή. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος απάντησε σε όλες, εκπληρώνοντας την τελευταία της επιθυμία, σύμφωνα με την New York Post.

Δεν πρόλαβε να μιλήσει μαζί του

Την ιστορία έκανε γνωστή ο σχολιαστής Γκλεν Μπεκ, ο οποίος ανέφερε ότι η Λιβ Περότο είχε την ευκαιρία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Μασκ λίγο πριν πεθάνει, όμως ήταν πολύ εξαντλημένη και ζήτησε να επικοινωνήσουν αργότερα.

Τελικά δεν πρόλαβε, αφήνοντας στο κομοδίνο της μια λίστα με οκτώ ερωτήσεις, την οποία η μητέρα της έδωσε στη δημοσιότητα με την ελπίδα να φτάσει στον επιχειρηματία.

Ερωτήσεις για Tesla, anime και SpaceX

Οι ερωτήσεις της αφορούσαν τόσο επαγγελματικά σχέδια όσο και προσωπικά ενδιαφέροντα του Μασκ, όπως αν σκοπεύει να δημιουργήσει δικό του κινητό, να επεκτείνει το Tesla Diner ή να προσθέσει νέα παιχνίδια στα οχήματα της Tesla.

Παράλληλα, ρωτούσε για το αγαπημένο του anime, τα ταξίδια του στην Ιαπωνία και αν γνωρίζει τη Hatsune Miku (χαρακτήρα από ιαπωνικό καρτούν/ανιμέ).

Η απάντηση του Μασκ

Ο Μασκ απάντησε δημόσια μέσω X σε όλες τις ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν σχεδιάζει να δημιουργήσει κινητό τηλέφωνο, αλλά σκοπεύει να επεκτείνει το Tesla Diner και να προσθέσει νέα παιχνίδια.

Ανέφερε επίσης ότι αγαπημένο του anime είναι το «Your Name» και ότι έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Ιαπωνία.

Το πιο συγκινητικό «ναι»

Στην τελευταία της ερώτηση, η 15χρονη ζητούσε να γίνει επίσημη μασκότ της SpaceX ένα λούτρινο σκυλάκι που είχε σχεδιάσει για αποστολή στο διάστημα.

Ο Μασκ απάντησε απλά «OK» με ένα χαμόγελο, αποδεχόμενος την πρόταση και χαρίζοντας μια συμβολική, συγκινητική κληρονομιά.

«Μακάρι να ήταν εδώ να το δει»

Η μητέρα της αντέδρασε στην ανάρτηση γράφοντας: «Μακάρι να ήταν εδώ να το δει», σε ένα μήνυμα που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες.

Η ιστορία έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και αντιδράσεις, ως μια μικρή αλλά βαθιά ανθρώπινη στιγμή μέσα στον ψηφιακό κόσμο.