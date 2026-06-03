Βραζιλία: 37χρονη υποδυόταν τη 12χρονη και… «υιοθετήθηκε» από οικογένεια για 14 μήνες

Οι αρχές της Βραζιλίας αποκάλυψαν μια υπόθεση απάτης, όπου μια 37χρονη γυναίκα προσποιήθηκε ένα 12χρονο κακοποιημένο κορίτσι και υιοθετήθηκε από μια οικογένεια στο Ζουανβίλ για 14 μήνες. Η γυναίκα χρησιμοποίησε ένα δίκτυο ψεμάτων, προσποιούμενη ιατρικές παθήσεις και υιοθετώντας παιδιάστικη συμπεριφορά, προτού συγγενείς υποψιαστούν και ειδοποιήσουν την αστυνομία, αποκαλύπτοντας το βεβαρυμένο παρελθόν της σε παρόμοιες απάτες.

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Διεθνή Νέα

Βραζιλία 37χρονη απάτη υιοθεσία υιοθετημένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια πρωτοφανή υπόθεση απάτης έφεραν στο φως οι αρχές της Βραζιλίας, συλλαμβάνοντας μια 37χρονη γυναίκα η οποία κατάφερε να πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι για 14 μήνες.
  • Η ύποπτη ισχυριζόταν πως έπασχε από αυτισμό και άλλες ιατρικές παθήσεις, ενώ υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας μπιμπερό και πιπίλες, για να διατηρήσει την εξαπάτηση.
  • Η απάτη ήρθε στο φως όταν ένας συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία, με την ύποπτη να ομολογεί και να της απαγγέλλονται κατηγορίες για απάτη και πλαστοπροσωπία, έχοντας βεβαρυμένο παρελθόν για παρόμοιες απάτες.

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Μια πρωτοφανή υπόθεση απάτης έφεραν στο φως οι αρχές της Βραζιλίας, συλλαμβάνοντας μια 37χρονη γυναίκα η οποία κατάφερε να πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι που προσπαθούσε να ξεφύγει από τους γονείς του.

Αυτή η πλεκτάνη, που βασίστηκε σε ένα δίκτυο ψεμάτων, πλασματικών ιατρικών παθήσεων και παιδιάστικης συμπεριφοράς, διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, προτού οι συγγενείς της οικογένειας υποψιαστούν την αλήθεια και ειδοποιήσουν την αστυνομία, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας κατά συρροή απατεώνισσας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία συνέλαβε την ύποπτη στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή Πιραμπεϊράμπα της πόλης Ζουανβίλ στη Βραζιλία, στις 2 Ιουνίου.


Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη, η οποία είχε επιχειρήσει την ίδια απάτη και στο παρελθόν, χρησιμοποίησε το ψεύτικο όνομα «Γκαμπριέλε» και έπεισε την οικογένεια να τη φιλοξενήσει, ισχυριζόμενη ότι είχε δραπετεύσει από μια κακοποιητική οικογένεια στην πολιτεία Παρά του βορρά.

Η εξαπάτηση και η καθημερινότητα με την οικογένεια

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ύποπτη προσέγγισε αρχικά μια εκκλησία στο Ζουανβίλ και είπε σε έναν πάστορα ότι είχε ξεφύγει από ενδοοικογενειακή βία.

Μέλη της θρησκευτικής κοινότητας άρχισαν να τη βοηθούν οικονομικά και της βρήκαν κατάλυμα, προτού τελικά η οικογένεια την υποδεχτεί στο σπίτι της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ζευγάρι δέθηκε συναισθηματικά μαζί της, και της συμπεριφερόταν σαν να ήταν κόρη τους για περίπου 14 μήνες.

Οι ερευνητές σημειώσαν ότι η 37χρονη ισχυριζόταν πως έπασχε από αυτισμό και άλλες ιατρικές παθήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσει την ενήλικη εμφάνισή της.

Επίσης, φέρεται να είπε στην οικογένεια ότι είχε αναγκαστεί να πάρει ορμόνες ως παιδί λόγω της κακοποίησης που είχε υποστεί, γεγονός που, όπως υποστήριζε, της προκάλεσε χαρακτηριστικά μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά για να διατηρήσει την εξαπάτηση, χρησιμοποιώντας μπιμπερό, πιπίλες και ένα αντικείμενο «παρηγοριάς» για να κοιμηθεί.


Η αστυνομία πρόσθεσε ότι προσποιούνταν κρίσεις πανικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, μιλούσε με πιο λεπτή φωνή και ενεργούσε με συναισθηματική εξάρτηση, προκειμένου να κερδίσει την προσοχή και τη συμπάθεια.

Η οικογένεια μάλιστα διοργάνωσε ένα πάρτι για τα 12α γενέθλιά της και πλήρωσε για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ενώ εξέταζε το ενδεχόμενο να την υιοθετήσει και επίσημα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η ίδια απέφευγε συστηματικά τις συζητήσεις σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες υιοθεσίας και δεν έφερε ποτέ έγγραφα ταυτοποίησης.

Ο επικεφαλής ντετέκτιβ που ανέλαβε την έρευνα, δήλωσε ότι η ύποπτη έπεισε την οικογένεια να μην τη στείλει στο σχολείο, ισχυριζόμενη ότι ο κακοποιητικός πατέρας της θα ανακάλυπτε πού βρισκόταν.

Η ομολογία και το βεβαρυμένο παρελθόν

Η απάτη ήρθε στο φως μόνο όταν ένας συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ύποπτη ομολόγησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη και πλαστοπροσωπία, και μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Φυλακή του Ζουανβίλ.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η γυναίκα είχε βεβαρυμένο παρελθόν για παρόμοιες απάτες στις πολιτείες Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Μίνας Ζεράις, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και Γκοϊάς.

Αυτό περιλαμβάνει και μια υπόθεση του 2023 στη Νόβα Ιγουατσού, όπου φέρεται να παρίστανε ένα 12χρονο κορίτσι με το όνομα «Μαρία Εντουάρντα», ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν ότι το πραγματικό της όνομα είναι Αμάντα Μαρία Σόουζα Ολιβέιρα.

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