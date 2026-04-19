Τεράστια απάτη ύψους 8 εκατ. δολαρίων με κρυπτονομίσματα – Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο στόχαστρο και η εμπλοκή 24χρονου

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένας 24χρονος Βρετανός δήλωσε ένοχος για συμμετοχή σε σχέδιο παραβίασης συστημάτων 12 εταιρειών, με στόχο την κλοπή τουλάχιστον 8 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα από θύματα στις ΗΠΑ.

Ο Τάιλερ Μπιούκαναν, από το Νταντί, ήταν μέλος ομάδας που χρησιμοποιούσε επιθέσεις phishing μέσω SMS, εξαπατώντας εργαζομένους ώστε να αποκαλύψουν τα στοιχεία σύνδεσής τους, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατηγορίες για απάτη και κλοπή ταυτότητας

Σύμφωνα με το Sky News, ο ίδιος παραδέχθηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για επιβαρυμένη κλοπή ταυτότητας.

Οι δράστες έστελναν εκατοντάδες μηνύματα προσποιούμενοι εταιρείες ή συνεργάτες τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα.

Στόχος εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023 η ομάδα στόχευε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παρόχους IT, υπηρεσίες cloud και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κρυπτονομίσματα, καθώς και ιδιώτες.

Σε συσκευή που κατασχέθηκε στο σπίτι του στη Σκωτία εντοπίστηκαν στοιχεία θυμάτων, καθώς και δεδομένα πρόσβασης και «seed phrases» για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων.

Οργάνωση μέσω Telegram

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα είχε δημιουργήσει ειδικό εργαλείο phishing που κατέγραφε τα στοιχεία σύνδεσης και τα μετέφερε σε κανάλι στο Telegram, το οποίο διαχειρίζονταν ο Μπιούκαναν και συνεργός του.

Αντιμέτωπος με έως 22 χρόνια φυλάκισης

Ο Μπιούκαναν κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο του 2025 και αναμένεται να καταδικαστεί στις 21 Αυγούστου. Αντιμετωπίζει ποινή έως και 22 ετών κάθειρξης.

Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι από τις ΗΠΑ εξακολουθούν να διώκονται, ενώ ένας συνεργός έχει ήδη καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκισης και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 13 εκατ. δολαρίων.

Στην έρευνα συνέδραμε και η αστυνομία της Σκωτίας, σε συνεργασία με το FBI.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

