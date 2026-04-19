«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 20 έως και Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα παλεύει με ενοχές και συναισθήματα

Ο Εμίλ παθαίνει καρδιακή κρίση, ενώ ο Δρακούλης κινεί τα νήματα, στήνοντας κατασκοπεία στο καφενείο και παίρνοντας αποφάσεις που θα ταράξουν τους πάντες. Την ίδια στιγμή, η Άννα καταλαβαίνει τα αισθήματα του Μανώλη για την Κατερινέτα και του το αποκαλύπτει, φέρνοντάς τον σε αδιέξοδο. Ο Μανώλης καταρρέει όταν ομολογεί πως έδωσε όλα του τα χρήματα στην Άννα, μένοντας άδειος, ενώ η Κατερινέτα παλεύει με ενοχές και συναισθήματα. Παράλληλα, οι εντάσεις μεγαλώνουν γύρω τους, με σχέδια, προξενιά και μυστικά να μπλέκουν όλο και περισσότερο τις ζωές όλων. Τελικά, όλα παίρνουν δραματική τροπή όταν διαδίδεται πως η Άννα έφυγε με τα χρήματα του Μανώλη, όμως η κατάσταση κορυφώνεται με τη βύθιση του καϊκιού, αφήνοντας την τύχη της άγνωστη και τον Μανώλη αντιμέτωπο με μια πιθανή τραγωδία.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 20 Απριλίου – Επεισόδιο 22ο

Ο Εμίλ παθαίνει καρδιακή κρίση και ο γιατρός του συστήνει ξεκούραση. Ο Δρακούλης γίνεται έξαλλος που χρωστά τη ζωή του στον Γερακάρη, ενώ παράλληλα προσεγγίζει τον Γαβρίλη και του ζητά να του ρουφιανεύει αυτά που ακούει από τους εργάτες στο καφενείο του. Η Κατερινέτα λέει στον Μανώλη ότι είναι πια σίγουρη πως η Άννα τους έχει καταλάβει και πρέπει να την πάρει και να φύγουν το συντομότερο για τη Σίφνο αλλά ο άστατος καιρός δεν βοηθάει. Η Άννα εξομολογείται στον παπα-Βαγγέλη την πικρία της ενώ, ταυτόχρονα, το νησί αρχίζει να κουτσομπολεύει την Κατερινέτα που δουλεύει μόνη σ’ ένα σπίτι με δύο άντρες…

Τρίτη 21 Απριλίου – Επεισόδιο 23ο

Η Άννα αποκαλύπτει στον Μανώλη ότι έχει καταλάβει τα αισθήματά του για την Κατερινέτα. Η συνέχεια είναι τελείως απρόβλεπτη για τον Μανώλη. Ο Γκέοργκ φλερτάρει έντονα την Κατερινέτα κι εκείνη αναστατώνεται. Η σύγκρουση του Εμίλ με τον Γκέοργκ κορυφώνεται, όταν ο τελευταίος τον παρακάμπτει και φεύγει για το Λαύριο. Παράλληλα, ο ενωμοτάρχης παρακολουθεί κρυφά τον Γκέοργκ στον Πειραιά και ανακαλύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Περσέας ζορίζεται όσο δεν βρίσκει δουλειά και κανονίζει να δει κρυφά την Ανδρομέδα, την ίδια στιγμή που ο Δρακούλης ανακοινώνει στην Ταξιαρχούλα μια απόφασή του, που τη σοκάρει και θα αλλάξει δραματικά τις ζωές όλων.

Τετάρτη 22 Απριλίου – Επεισόδιο 24ο

Ο Δρακούλης αποφασίζει να προξενέψει την Ανδρομέδα στον Γκέοργκ. Ο Μανώλης γυρίζει ρημαγμένος, ομολογεί στον Περσέα ότι έδωσε όλα του τα λεφτά στην Άννα κι έμεινε φτωχός και άδειος, και η Κατερινέτα ακούει με τύψεις αλλά και κρυφή ανακούφιση που έμεινε κοντά τους. Στα μεταλλεία, ο Δρακούλης στήνει βιτρίνα «ευτυχισμένων» εργατών για τον διοικητή του Λαυρίου, την ώρα που οι εργάτες οργανώνονται για να του μιλήσουν, ενώ στο καφενείο όλοι κουτσομπολεύουν πως η Άννα έφυγε με τα λεφτά. Κι όταν ξημερώνει, ο Μανώλης, ακούει την καμπάνα να χτυπά πένθιμα, το καΐκι βούλιαξε και η τύχη της Άννας είναι άγνωστη…

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης