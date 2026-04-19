«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 20 έως και Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα παλεύει με ενοχές και συναισθήματα

Ο Εμίλ παθαίνει καρδιακή κρίση, ενώ ο Δρακούλης κινεί τα νήματα, στήνοντας κατασκοπεία στο καφενείο και παίρνοντας αποφάσεις που θα ταράξουν τους πάντες. Την ίδια στιγμή, η Άννα καταλαβαίνει τα αισθήματα του Μανώλη για την Κατερινέτα και του το αποκαλύπτει, φέρνοντάς τον σε αδιέξοδο. Ο Μανώλης καταρρέει όταν ομολογεί πως έδωσε όλα του τα χρήματα στην Άννα, μένοντας άδειος, ενώ η Κατερινέτα παλεύει με ενοχές και συναισθήματα. Παράλληλα, οι εντάσεις μεγαλώνουν γύρω τους, με σχέδια, προξενιά και μυστικά να μπλέκουν όλο και περισσότερο τις ζωές όλων. Τελικά, όλα παίρνουν δραματική τροπή όταν διαδίδεται πως η Άννα έφυγε με τα χρήματα του Μανώλη, όμως η κατάσταση κορυφώνεται με τη βύθιση του καϊκιού, αφήνοντας την τύχη της άγνωστη και τον Μανώλη αντιμέτωπο με μια πιθανή τραγωδία.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 20 Απριλίου – Επεισόδιο 22ο

Ο Εμίλ παθαίνει καρδιακή κρίση και ο γιατρός του συστήνει ξεκούραση. Ο Δρακούλης γίνεται έξαλλος που χρωστά τη ζωή του στον Γερακάρη, ενώ παράλληλα προσεγγίζει τον Γαβρίλη και του ζητά να του ρουφιανεύει αυτά που ακούει από τους εργάτες στο καφενείο του. Η Κατερινέτα λέει στον Μανώλη ότι είναι πια σίγουρη πως η Άννα τους έχει καταλάβει και πρέπει να την πάρει και να φύγουν το συντομότερο για τη Σίφνο αλλά ο άστατος καιρός δεν βοηθάει. Η Άννα εξομολογείται στον παπα-Βαγγέλη την πικρία της ενώ, ταυτόχρονα, το νησί αρχίζει να κουτσομπολεύει την Κατερινέτα που δουλεύει μόνη σ’ ένα σπίτι με δύο άντρες…

Τρίτη 21 Απριλίου – Επεισόδιο 23ο

Η Άννα αποκαλύπτει στον Μανώλη ότι έχει καταλάβει τα αισθήματά του για την Κατερινέτα. Η συνέχεια είναι τελείως απρόβλεπτη για τον Μανώλη. Ο Γκέοργκ φλερτάρει έντονα την Κατερινέτα κι εκείνη αναστατώνεται. Η σύγκρουση του Εμίλ με τον Γκέοργκ κορυφώνεται, όταν ο τελευταίος τον παρακάμπτει και φεύγει για το Λαύριο. Παράλληλα, ο ενωμοτάρχης παρακολουθεί κρυφά τον Γκέοργκ στον Πειραιά και ανακαλύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Περσέας ζορίζεται όσο δεν βρίσκει δουλειά και κανονίζει να δει κρυφά την Ανδρομέδα, την ίδια στιγμή που ο Δρακούλης ανακοινώνει στην Ταξιαρχούλα μια απόφασή του, που τη σοκάρει και θα αλλάξει δραματικά τις ζωές όλων.

Τετάρτη 22 Απριλίου – Επεισόδιο 24ο

Ο Δρακούλης αποφασίζει να προξενέψει την Ανδρομέδα στον Γκέοργκ. Ο Μανώλης γυρίζει ρημαγμένος, ομολογεί στον Περσέα ότι έδωσε όλα του τα λεφτά στην Άννα κι έμεινε φτωχός και άδειος, και η Κατερινέτα ακούει με τύψεις αλλά και κρυφή ανακούφιση που έμεινε κοντά τους. Στα μεταλλεία, ο Δρακούλης στήνει βιτρίνα «ευτυχισμένων» εργατών για τον διοικητή του Λαυρίου, την ώρα που οι εργάτες οργανώνονται για να του μιλήσουν, ενώ στο καφενείο όλοι κουτσομπολεύουν πως η Άννα έφυγε με τα λεφτά. Κι όταν ξημερώνει, ο Μανώλης, ακούει την καμπάνα να χτυπά πένθιμα, το καΐκι βούλιαξε και η τύχη της Άννας είναι άγνωστη…

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου
Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής
Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.
Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.
Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:30 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Γίνε μέλος στο κανάλι του enikos.gr στο Viber για να μην χάνεις τις πιο σημαντικές ειδήσεις

Μην περιμένεις να μαθαίνεις τα νέα από άλλους. Γίνε μέλος στο κανάλι του enikos.gr στο Viber κ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης