Παιχνίδια Εκδίκησης: Η Στέλλα πιέζει τη Μαρίνα να βοηθήσει τον Άγη να σωθεί από την αυτοκαταστροφή

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Η Μαρίνα φοβάται πως ο Άγης θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση της με τον Χρήστο και με τον Κωστή.

Η Βάνα ανησυχεί πως παρόλο που ο Άγης δέχτηκε το διαζύγιο, δεν θα αφήσει ήσυχη τη Μάγια. Από την άλλη, ο Χρήστος συμβουλεύει τον Μάρκο να δώσει τόπο στην οργή και να προσλάβει ξανά τον Άγη στην εταιρία, ως αναγνώριση της παραίτησής του από τις αξιώσεις του διαζυγίου.

Με σκοπό να αποκατασταθεί η σχέση τους, αλλά χωρίς να έχει βλέψεις για επανασύνδεση, η Μάγια πηγαίνει στον Άγη με τη μικρή τους κόρη. Ο Άγης συγκινείται που είναι μαζί τους και κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό των λαθών του.

Το ίδιο βράδυ, ο Άγης πηγαίνει στο μαγαζί της Στέλλας και μεθάει, ενώ οι επόμενες μέρες τον βρίσκουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, κάνοντας καταχρήσεις.

Ανησυχώντας πολύ για τον πατέρα του που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ο Κωστής ζητάει από τη Μαρίνα να του πει την αλήθεια για εκείνον και να μην προσποιείται πως όλα είναι καλά.

Ο Άγης, απελπισμένος που έχασε τα πάντα και μεθυσμένος, χάνει τις αισθήσεις του στο σπίτι του και τραυματίζεται σοβαρά.

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου:

Δείτε το Trailer: