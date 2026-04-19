Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της Μυρτούς – «Θα υπάρξουν στοιχεία που ίσως οδηγήσουν σε εμπλοκή και άλλων προσώπων»»

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με την έρευνα των Αρχών να συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς δεν αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλων προσώπων. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις, που αναμένεται να αποσαφηνίσουν την ακριβή αιτία θανάτου της 19χρονης.

Μετά την προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά είναι πιθανή η διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews επισήμανε ότι η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Μυρτούς.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μέσα από τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Ο δικηγόρος τόνισε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσουν πλήρη εικόνα: «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

«Να γίνει έρευνα για όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες και μέρες»

Αναφερόμενος στις συνθήκες πριν από τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, ο κ. Δρακουλόγκωνας υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος τι συνέβη το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις».

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω επικοινωνιών: «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», είπε, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο δικηγόρος της οικογένειας επικαλέστηκε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη: «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Κομβική η κατάθεση του 66χρονου

“Κλειδί” για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος επικοινωνούσε με τη Μυρτώ εκείνο το βράδυ μέσω μηνυμάτων και φέρεται να της έστειλε χρήματα.

Κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις των συλληφθέντων. Προηγείται ο 22χρονος κρατώντας το μπουφάν της Μυρτώς. Ακολουθεί ο 26χρονος αρσιβαρίστας που την κουβαλάει εκτός του ξενοδοχείου και έπεται ο 23χρονος. Την μεταφέρουν σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου καλούν τον ΕΚΑΒ.

«Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μού είπαν ότι φοβούνταν μην μπλέξουν γι’ αυτό θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε ασθενοφόρο και όλα καλά. Εγώ έμεινα να καθαρίζω το δωμάτιο», ισχυρίστηκε ο 23χρονος.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι προέβαλαν ως υπερασπιστικό ισχυρισμό, ότι δεν εγκατέλειψαν την κοπέλα και έμειναν μαζί της μέχρι να την παραλάβει ασθενοφόρο.

Φίλοι και οικογένεια της αδικοχαμένης Μυρτώς κάνουν λόγο για μια αξιαγάπητη κοπέλα που δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. «Η φίλη μου δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ούτε έκανε χρήση ποτέ ναρκωτικών ή αλκοολούχων ποτών», ανέφερε φίλη της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για παγίδευση της κόρης του μιλά ο πατέρας της Μυρτούς. «Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», τόνισε ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στο MEGA.