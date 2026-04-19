Ουκρανία: Νεκρός 16χρονος από ρωσική επίθεση με drones στο Τσερνίχιβ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας
Ένας 16χρονος σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην πόλη Τσερνίχιβ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.

Καταστροφές σε σπίτια και υποδομές

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές επτά ιδιωτικές κατοικίες, εκ των οποίων τρεις καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά. Παράλληλα, επλήγησαν ένα διοικητικό κτίριο, εκπαιδευτικό ίδρυμα και δύο οχήματα, σύμφωνα με το ουκρανικό Suspilne Chernihiv.

Νοσηλείες και ελαφρύτεροι τραυματισμοί

Τρεις γυναίκες ηλικίας 49, 54 και 86 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν οξεία αντίδραση στο στρες, καθώς και ελαφρά τραύματα, όπως κοψίματα και μώλωπες.

Μεταξύ των τραυματιών είναι επίσης ένας άνδρας 75 ετών.

Έρευνα για εγκλήματα πολέμου

Οι αρχές καταγράφουν τις καταστροφές και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η υπόθεση έχει καταχωριστεί στο ενιαίο μητρώο προδικαστικών ερευνών με βάση το άρθρο 438 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας, που αφορά εγκλήματα πολέμου.

Φωτογραφία: Το 22ο Λύκειο της πόλης που χτυπήθηκε από ρωσικό drone, Time Chernihiv
Πολλαπλά σημεία πλήγματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν τέσσερα σημεία όπου σημειώθηκαν ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων ένα σχολείο, ένα ανενεργό ιατρικό κέντρο και κατοικίες σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

