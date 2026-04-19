Σχολεία: Αύριο η επιστροφή των μαθητών στα θρανία – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα, το πρόγραμμα για τις εξετάσεις

Ανοίγουν αύριο, 20 Απριλίου 2026, τα σχολεία μετά τις διακοπές, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Ωστόσο, οι επόμενες ανάσες ξεκούρασης δεν αργούν, καθώς σε 11 ημέρες ακολουθεί το τριήμερο της Πρωτομαγιάς (Παρασκευή 1η Μαΐου), την 1η Ιουνίου έπεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για τη λήξη του σχολικού έτους.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια, καθώς και το πρόγραμμα των πανελληνίων.

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου ενώ οι εξετάσεις ανακοινώνονται στους μαθητές τρεις, τουλάχιστον, ημέρες πριν. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Στα λύκεια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ενώ το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για δημόσια και για ιδιωτικά σχολεία.

Οι ημερομηνίες για τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ Τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά τις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Το τελευταίο κουδούνι στα δημοτικά

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων η σχολική χρονιά τελειώνει στις 15 Ιουνίου. Τότε αρχίζει και η ανεμελιά του καλοκαιριού, μέχρι να χτυπήσει ξανά το κουδούνι τον Σεπτέμβριο.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζονται έως τις 15 Ιουνίου.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ