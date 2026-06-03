Η Finos Film αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο: Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια

Η Finos Film ανακοίνωσε τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου σε ηλικία 94 ετών, εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη για το ταλέντο, το ήθος και την προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αιώνια σχέση του ηθοποιού με την εταιρεία, αναφέροντας την έναρξη της κινηματογραφικής του καριέρας το 1964.

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Finos Film αποχαιρετά τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.
  • Η ανάρτηση της Finos Film αναφέρει πως «ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του…».
  • Ο καλλιτέχνης άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες, έχοντας ξεκινήσει την κινηματογραφική του καριέρα στην Φίνος Φιλμ το 1964.

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«Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του».

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2000 – Ο «Άγνωστος Πόλεμος», ο συνταγματάρχης Βαρτάνης και η συνεργασία με τον Φώσκολο

Αυτό γράφει, μεταξύ άλλων η ανάρτησή της Finos Film, για το “φευγιό” του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται πως «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Finos Film

Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.
Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.
Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.�Καλό ταξίδι Άγγελε ❤️
#RIP #ΆγγελοςΑντωνόπουλος

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