Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Όταν ιδρύονται νέα κόμματα, πάντα καταγράφεται μια δημοσκοπική «άνοιξη» για αυτά, είναι ο λεγόμενος «μήνας του μέλιτος»

Για τις δημοσκοπήσεις, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τα νέα κόμματα και για θέματα επικαιρότητας μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είπε ότι «όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, είναι λογικό να υπάρχει μία προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, όταν ιδρύονται κόμματα υπάρχει μια περιέργεια και όταν υπάρχουν γνωστά πρόσωπα, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος «μήνας του μέλιτος». Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν καθίσει η σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό, εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω στις αρχές του Φθινοπώρου θα έχουμε μία εικόνα».

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε μια μεγάλη πολιτική ασυμμετρία που προέκυψε το 2023 λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και την κοινωνική πολιτική και φυσικά και στο θέμα των θεσμών, όπου έχουμε πλήρη καταρράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και η αξιοπιστία θέλουν μαραθώνιο και στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε έναν εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά έχουμε μετρήσιμους στόχους και παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα. Στο τέλος όταν τεθούν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο: ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι είναι τα εχέγγυα του ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, καταδείξαμε μία πολύ μεγάλη αντίφαση: την ίδια ημέρα είχε βγει δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και η άλλη 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το είδαμε σε κάποια άλλη μέτρηση. Ξέρετε πώς μπορεί μία μέτρηση να επικοινωνηθεί και να στείλει ένα μήνυμα ότι ένα κόμμα πάει καλά. Δεν κάνω δίκη προθέσεων, δεν λέω ότι έγινε επίτηδες, μπορεί να έγινε λάθος στη δειγματοληψία, μπορεί να υπάρχει μία άλλη μέθοδος. Όμως υπάρχει μία αντίφαση».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το πιο καθαρό μήνυμα»

«Νομίζω ότι έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα 3 κόμματα – τη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και το κόμμα της κα Καρυστιανού- που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο: λέει πρώτοι έστω και με μία ψήφο διαφορά γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και εκεί θα δούμε επί τη βάσει των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη ΝΔ» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς και εξήγησε:

«Δεν τα βάλαμε με τον Χάρη Δούκα. Ο ίδιος εξήγησε ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις».

Για τη δήλωση Σκανδαλίδη ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε: «Η άποψή μας είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα: ή το ΠΑΣΟΚ ή η ΝΔ. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, τότε το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η βούληση της κοινωνίας. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος και αυτό το επιβεβαιώνει και η φρασεολογία στον δημόσιο λόγο και των στελεχών της ΝΔ. Λένε ότι προτιμάμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα ΕΛΑΣ γιατί αντισυσπειρώνει και διχάζει και έτσι η ΝΔ συσπειρώνει ακροατήρια».

Σε ερώτηση για το εάν θα τεθεί θέμα προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «αυτό είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Αυτό νομίζω είναι μύχιοι πόθοι κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων και οικονομικών και πολιτικών».

Για τις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σχετικά με τις προτάσεις της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε τα εξής:

«Τις έχουμε σχολιάσει αυτές τις προτάσεις και έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας από την κυβέρνηση προκειμένου να είναι πειστική. Για κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας έχουμε πλήρη διαφωνία, με αυτήν για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο που θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και στο ζήτημα ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης έχουμε άλλη πρόταση. Για τα Πανεπιστήμια η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αλλά με μια άλλη διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, κρατικά κολλέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια».

Για την ανάρτηση Γεωργιάδη για το τραπέζι στα «50 χρόνια Μασούτης»

«Δεν ξέρω γιατί λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι δόθηκε μεγάλη σημασία σε αυτό. Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης ομολόγησε ότι πήγε και κάθισε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς για τη φωτογραφία όπου δείχνει τον κ. Ανδρουλάκη να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με την κα Κωνσταντοπούλου και τον κ. Γεωργιάδη.

Για την οικονομία

«Το κλειδί των επόμενων εκλογών είναι ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο» τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

« Έχουμε 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν στην πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Ποια είναι η διαφορά. Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς λέμε έλεγχος σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα γίνονται γραφειοκρατικοί έλεγχοι μόνο στο ράφι , με αποτέλεσμα ό, τι γίνεται με τους μεσάζοντες να φτάνει σε όλους μας. Δεύτερον, είχαμε θέσει το θέμα των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων από τις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Επίσης το ζήτημα της έμμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία ανακοινώθηκε μία μείωση προσωρινή και τον Απρίλιο η Ισπανία είδε να μειώνεται ο πληθωρισμός. Επίσης έχουμε θέσει το ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικής που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση έχει χάσει τη μάχη για το στεγαστικό, καθώς οι τιμές αυξάνονται. Παίρνει μέτρα, όμως, είναι πολύ αργά. Το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα είναι για τα μάτια του κόσμου και παίρνονται πολύ αργά».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε ότι εφόσον ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση και εκείνοι που θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία ευθύνη η υπόθεση να μπει στο αρχείο – όπως γίνεται για κάποιους- και για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσες ενδείξεις ή απλές ενδείξεις μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόσθεσε:

« Το ότι υπήρξε το πόρισμα της κα Τυχεροπούλου που δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε τη δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση που έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική».

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