Πέθανε η Κάκια Κοντοπούλου

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο καλλιτέχνης και βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, θέλησε να «αποχαιρετήσει» και δημοσίως τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Κάκια Κοντοπούλου, οι οποίοι χάραξαν τις δικές τους πορείες στον κόσμο της Τέχνης.

Στη δημοσίευσή του ανέφερε ότι η Κάκια Κοντοπούλου έφυγε σήμερα από τη ζωή, με την εξόδιο ακολουθία της να τελείται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς.

Το post του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο ηθοποιός και βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, στην ανάρτησή του δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα με τους δύο ηθοποιούς.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψε: «Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρο μας αφού αποχαιρετάμε δυο άξιους παλιούς συνάδελφους μας… Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά, τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό άνθρωπο και αγαπητό σε ολο τον κλάδο μας.

Και την παλιά δόξα της επιθεώρησης την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα από την συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα με τον τίτλο “Η ζωή μιας αντιστάρ”. Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηριού της Κηφισιάς. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ».