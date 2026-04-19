Να μ’ αγαπάς: Ο Μιχάλης «απλώνει τα δίχτυα του» και στη Σοφία – Όλα όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μουτάφη

Ύπουλα σχέδια έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Αναλυτικά τι θα δούμε

Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 97

Ο Θεόφιλος, σε μια κίνηση που αφήνει τους πάντες άναυδους, ανοίγει την αγκαλιά του στη Φωτεινή.

Η νεαρή κοπέλα, αν και αρχικά παγωμένη από καχυποψία, λυγίζει μπροστά στα τρυφερά λόγια του πεθερού της για το αγέννητο παιδί της, νιώθοντας μια απρόσμενη συγκίνηση.

Η Φωτεινή το αναφέρει στον Άγγελο και τον καλεί να επισπεύσει την συνάντηση μεταξύ των δυο οικογενειών για να δοθεί οριστικό τέλος στην έχθρα τους. Εκείνος όμως, που γνωρίζει καλά τον Θεόφιλο, παραμένει δύσπιστος, νιώθοντας πως πίσω από το «προσωπείο της ειρήνης» ενδέχεται να κρύβεται παγίδα.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης κινείται σαν σκιά γύρω από τη Ζωή και τα παιδιά του. Παραμονεύει, καταγράφει κάθε τους κίνηση και κρατά τις αποστάσεις του, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλώσει το πραγματικό του σχέδιο.

   

Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 98

Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια.

Η Άννα επιστρέφει κουβαλώντας βαριά συναισθήματα και ένα παρελθόν που ξαφνικά ορθώνεται μπροστά της.

Ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Την ίδια στιγμή, έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 99

Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Η Ζωή προσπαθεί να πείσει την Εβίτα να αποδεχτεί την ειρήνη με τον Μανιάτη, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη.

Ταυτόχρονα, η Εβίτα ζει τον παράνομο έρωτά της με τον Γιώργο και παραλίγο να έχουν μια ανεπιθύμητη συνάντηση.

Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 20:22

Επεισόδιο: 100

Ο Μιχάλης εξακολουθεί να απλώνει τα δίχτυα του τόσο στην Έλλη όσο και στη Σοφία.

Η Νικαίτη προσπαθεί μάταια να ψαρέψει τη Βέρα για να δει αν έχει συναισθήματα για τον Θεόφιλο, ενώ η Εβίτα με παρότρυνση του Γιώργου αρχίζει να σκέφτεται το θέμα της συμφιλίωσης.

Η Φωτεινή αποκαλύπτει στην Άννα τα ανησυχητικά αποτελέσματα των εξετάσεων του Λευτέρη.

Ο Ορφέας και ο Χάρης προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται πίσω από το σαμποτάζ στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος ετοιμάζει το τελειωτικό του χτύπημα.

 Δείτε το trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

