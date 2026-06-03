ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου – «Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό»

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Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου, αποχαιρετώντας τον γνωστό ηθοποιό με αναφορά στην πορεία του στο θέατρο και στην προσφορά του στους νεότερους συναδέλφους του.

Αναλυτικά

«Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο.

Αφοσιωμένος στο θέατρο ενσάρκωσε ρόλους από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριό αφήνοντας κάθε φορά ανεξίτηλο το στίγμα του.

Γενναιόδωρος με τους νέους προσπαθούσε να βγάλει από τον κάθε ηθοποιό τον καλύτερο του εαυτό.

Τιμούσε και θυμόταν πάντα τους δασκάλους του και ιδιαίτερα τον Κάρολο Κουν .

«Σε όλα μου τα αδιέξοδα, εξήλθα πάντα σκεπτόμενος τον Κουν. Αυτά που έλεγε και την στάση ζωής του.»

Ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος με απέραντη καλοσύνη, αστείρευτο χιούμορ και τεράστιο ταλέντο.

Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.».