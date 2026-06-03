Πάτρα: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» σε πατέρα και γιο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – ΦΩΤΟ

Η Πάτρα αποχαιρετά αυτή την ώρα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με ρίγη συγκίνησης, τον Διονύση και τον γιο του, Ηλία-Κωνσταντίνο, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (31/5) στην έξοδο της πόλης.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου έχουν κατακλύσει τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, τη νεκρώσιμη ακολουθία τελεί ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ενώ σκηνές σπαραγμού εκτυλίσσονται από νωρίς στον ναό, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο.

Η ταφή πατέρα και γιου θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.