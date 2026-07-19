Facebook: Προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα – Το μήνυμα που εμφανίζεται στους χρήστες

Προβλήματα σύνδεσης καταγράφονται στο Facebook, με χρήστες να λαμβάνουν μήνυμα περί προσωρινής μη διαθεσιμότητας των λογαριασμών τους. Η Meta δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ενημέρωση για την αιτία ή την έκταση της δυσλειτουργίας.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

Facebook
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Facebook παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.
  • Η πλατφόρμα αποδίδει προσωρινά το πρόβλημα σε τεχνική δυσλειτουργία και καλεί τους χρήστες να επιχειρήσουν εκ νέου τη σύνδεσή τους έπειτα από λίγα λεπτά.
  • Η Meta δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τι προκαλεί τη δυσλειτουργία, πόσους χρήστες επηρεάζει και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα λειτουργίας παρουσιάζει την τελευταία ώρα το Facebook, καθώς χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης, η πλατφόρμα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες ότι ο λογαριασμός τους δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Το μήνυμα που εμφανίζει το Facebook

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν.

Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».

Facebook

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία του προβλήματος, την έκτασή του ή τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμας.

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