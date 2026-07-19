Facebook: Προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα – Το μήνυμα που εμφανίζεται στους χρήστες

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Προβλήματα λειτουργίας παρουσιάζει την τελευταία ώρα το Facebook, καθώς χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους.

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης, η πλατφόρμα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες ότι ο λογαριασμός τους δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Το μήνυμα που εμφανίζει το Facebook

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν.

Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία του προβλήματος, την έκτασή του ή τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμας.