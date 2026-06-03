Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο δράστης είχε βάλει gps tracker στο όχημα της 39χρονης και «κοριούς» στο σπίτι τους

Έναν εφιάλτη βίωνε η 39χρονη Βασιλική στα χέρια του συζύγου της που έγινε και ο δολοφόνος της, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά το φρικτό έγκλημα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο δράστης φαίνεται πως παρακολουθούσε την σύζυγό του με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις της αλλά και το τι λέει και με ποιους μιλάει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε τοποθετήσει gps tracker στο όχημα της συζύγου του, ώστε να ξέρει το πού βρίσκεται, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης, δηλαδή «κοριούς», μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με την σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Όπως μεταδόθηκε, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει αυτά τα καταγραφικά συστήματα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης ώστε να διαπιστώσουν τι έχει ακούσει ο κατηγορούμενος και αν είχε συμβεί κάτι τις τελευταίες ημέρες, πριν από το έγκλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, οι καυγάδες του ζευγαριού είχαν γίνει συχνότεροι το τελευταίο διάστημα, ενώ οι συγγενείς, οι φίλοι και οι γείτονες περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης, ζήλιας και ελέγχου. Η 39χρονη Βασιλική αγαπούσε τον χορό και ήταν ενεργή στα social media, όπου ανέβαζε συχνά βίντεο. Ωστόσο, ο σύζυγός της φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της και να ενοχλείται από την δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βασιλική προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της προκειμένου να καταφέρει να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον όπου ζούσε, ενώ φέρεται να αναζητούσε εργασία για να μπορεί να συντηρεί τα δύο παιδιά της και τον εαυτό της. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, το 2025 είχε απευθυνθεί σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, όπου φέρεται να είχε καταγγείλει ότι υφίστατο βία και είχε ζητήσει βοήθεια, κυρίως νομικές συμβουλές.

Την μαχαίρωνε επί 2 λεπτά

Δυστυχώς, όμως, δεν πρόλαβε, αφού ο δράστης της έκοψε βίαια το νήμα της ζωής, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Βασιλική δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές και αντίστοιχα πολλαπλά χτυπήματα με το πίσω μέρος του μαχαιριού.

Ο δράστης μαχαίρωνε την 39χρονη επί δύο λεπτά. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός έφερε τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Οι Αρχές διαπίστωσαν, επίσης, ότι η γυναίκα έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.