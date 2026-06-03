Ολυμπιακός: Παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν με πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη – ΦΩΤΟ

Ο Φορτούνης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην παρουσίαση της νέας φανέλας, η οποία θα συνοδεύσει τον Ολυμπιακό στις υποχρεώσεις του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Ολυμπιακός, φανέλα, Φορτούνης
πηγή: OlympiacosFC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Πειραιά έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.
  • Ο Φορτούνης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση της νέας φανέλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής του και τον ηγετικό του ρόλο.
  • Η νέα ερυθρόλευκη εμφάνιση συνδυάζει τη διαχρονική ταυτότητα του Ολυμπιακού με το μήνυμα «We Keep on Dreaming», καθώς οι “ερυθρόλευκοι” μπαίνουν σε μια νέα σεζόν με αυξημένες προσδοκίες.

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Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Πειραιά έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, με την επιστροφή του να επισημοποιείται την Τρίτη (3/6), προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

Ο Φορτούνης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην παρουσίαση της νέας φανέλας, η οποία θα συνοδεύσει τον Ολυμπιακό στις υποχρεώσεις του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η επιλογή του να βρεθεί στο επίκεντρο της καμπάνιας υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής του, αλλά και τον ηγετικό του ρόλο στο νέο ξεκίνημα της ομάδας.

Με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό ξανά στο ρόστερ, οι “ερυθρόλευκοι” μπαίνουν σε μια νέα σεζόν με αυξημένες προσδοκίες, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η νέα ερυθρόλευκη εμφάνιση συνδυάζει τη διαχρονική ταυτότητα του Ολυμπιακού με το μήνυμα «We Keep on Dreaming», που κοσμεί το πίσω μέρος της φανέλας.

 

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