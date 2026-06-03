Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης έχει αμφιβολία για την μητέρα του

Η Άννα προειδοποιεί την Σοφία να μείνει μακριά από τον Μιχάλη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η εμφάνιση της δεύτερης διαθήκης του Χαρίλαου Καλλιγά στη Γενική Συνέλευση προκαλεί μεγάλη αναταραχή, με τη Σοφία να διεκδικεί πλέον το ήμισυ της περιουσίας, φέρνοντας τον Θεόφιλο αλλά και τους υπόλοιπους μετόχους σε αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης καταφέρνει και σπέρνει την αμφιβολία στον Λευτέρη κλονίζοντας την εμπιστοσύνη προς τη μητέρα του.

Η Άννα αναγνωρίζει τον κίνδυνο και προειδοποιεί τη Σοφία να μείνει μακριά από τον Μιχάλη, πριν να είναι αργά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναβρασμού, ο Άγγελος εξετάζει τις επιλογές του για να ανατρέψει τους όρους του βρώμικου παιχνιδιού τους…

Δείτε το trailer: