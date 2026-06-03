Εικόνες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο – Δείτε ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση, βόρεια της θέσης «Σοφό». Ισχυρές δυνάμεις ξηράς και αέρος επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία κινείται προς ορεινή περιοχή, με τη συνδρομή εθελοντών και μηχανημάτων.

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Φωτιά στον Ασπρόπυργο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο, με την πυρκαγιά να εκδηλώνεται σε χαμηλή βλάστηση και να κινείται προς την ορεινή περιοχή.
  • Οι αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
  • Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, με την συνδρομή 5 ελικοπτέρων και εθελοντών.

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 σε χαμηλή βλάστηση, βόρεια της θέσης «Σοφό», και κινείται προς την ορεινή περιοχή.

Οι αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν σε εξέλιξη. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν, προκειμένου οι πυροσβέστες να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, οι επίγειες δυνάμεις έχουν στη διάθεσή τους υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ώστε να ενισχυθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

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Φωτιά στον Ασπρόπυργο
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