Εικόνες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο – Δείτε ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 σε χαμηλή βλάστηση, βόρεια της θέσης «Σοφό», και κινείται προς την ορεινή περιοχή.

Οι αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν σε εξέλιξη. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν, προκειμένου οι πυροσβέστες να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, οι επίγειες δυνάμεις έχουν στη διάθεσή τους υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ώστε να ενισχυθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

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