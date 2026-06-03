«Λύγισε» η Βερόνικα Αργέντζη για την απώλεια του συζύγου της: «Σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάντα μέσα σου…»

Την Βερόνικα Αργέντζη υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε την συγκίνησή της, μιλώντας για την απώλεια του συζύγου της, Διονύση Αντύπα, τον οποίο «έχασε» το 2019. Οι δυο τους συμπορεύτηκαν για 25 χρόνια, ενώ απέκτησαν και ένα παιδί μαζί.

Στη συνέντευξή της, η Βερόνικα Αργέντζη είπε ανάμεσα σε άλλα, πως: «Σκεφτόμουν ότι δεν θα το πω καθόλου σήμερα, αλλά θα αναφέρω ότι όταν έφυγε ο σύντροφός μου από τη ζωή, το 2019, δεν ήταν πολύ εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση, ούτε για εμένα ούτε για το παιδί μου.

Μέσα σε μία κατάσταση στην οποία ξαφνικά βρέθηκε, περνώντας από πολλές δυσκολίες, απέκτησε και ανέκτησε μία δύναμη που την κάνει ξεχωριστή, για εμένα. Όταν δηλαδή ξεπερνάς πράγματα στη ζωή σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό».

«Και οι λεύκες λυγίζουν»

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Την έχω και εγώ αυτή τη δύναμη, αλλά και οι λεύκες λυγίζουν παιδιά. Την έχω, δεν μπορώ να μην την έχω, δεν γίνεται να μην την έχω. Απαγορεύεται να μην την έχω! Υπήρχαν επιλογές και εύκολες και εντάξει…

Την επιλογή την κάνεις, όπως μου είπες και εσύ πριν, αν μου επιτρέπεις, στο κατ’ ιδίαν, βάζεις την επιλογή σου, λες είναι πρώτα τα παιδιά μου, δεν ήταν ποτέ στόχος μου να αποκτήσω με Χ τρόπο μία θέση στο δικό μου επάγγελμα, στο φαίνεσθαι. Ήταν μία φυσική ροή. Προτιμώ αυτό που έχεις κάνει εσύ λοιπόν. Αυτό αντιστοιχεί και σε εμένα, σε ό,τι κάνω».

Σε ερώτηση για το αν σταματά κανείς να είναι ερωτευμένος με τον άνθρωπό του, όταν τον «χάνει», η Βερόνικα Αργέντζη απάντησε ότι: «Όχι, όχι, δεν φεύγει. Κοίταξε, εγώ έχω πει και άλλη φορά, ότι για εμένα ο έρωτας δεν είναι κάτι που είναι σε πρώτο πλάνο σε διάρκεια μεγάλη. Αυτό όμως εγώ στη ζωή μου βιωματικά το έχω νιώσει. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Υπάρχει πολλή αγάπη, το δέσιμο, η συμπόρευση, υπάρχει ο άνθρωπός σου, κάπου να ακουμπήσεις, και κάπου να ακουμπήσει αυτός. Όχι αναγκαστικά για να έχουμε ένα αποκούμπι όταν θα είμαστε σε μία ηλικία που δεν μπορούμε…».

«Όταν έρχεσαι αντιμέτωπη με μία κατάσταση, η οποία είναι και ξαφνική, και για όποιο λόγο ανατρέπεται, στην αρχή μπορεί να μην είναι τόσο έντονο. Δηλαδή να είναι ο πόνος τέτοιος, που δεν το σκέφτεσαι σαν μία κατάσταση στην οποία σου λείπει ο άλλος τη δεδομένη στιγμή. Συσσωρευτικά, με τα χρόνια όμως, και όταν δεν υπάρχει άλλη κατάσταση, παρόμοια ας πούμε, σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάντα μέσα σου, του μιλάς… Του μιλάς!», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένη.