Γιώργος Μυλωνάκης: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού – Κρίσιμη, αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει για τέταρτη συνεχή ημέρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν σε επιτυχή εμβολισμό του ανευρύσματος, με τον ασθενή να νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με τον γιατρό που έκανε την επέμβαση, απαιτούνται περίπου 10 επιπλέον ημέρες προκειμένου να υπάρχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του, καθώς και οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αρκετά κρίσιμες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι θετικό ότι η κλινική του εικόνα είναι σταθερή, ενώ μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας οι θεράποντες ιατροί θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της ρήξης του ανευρύσματος, αλλά και την εγκεφαλική αιμορραγία που ακολούθησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου.