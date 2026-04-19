Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε πάρκο στο Σακραμέντο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Οι αρχές διερευνούν περιστατικό με πυροβολισμούς σε πάρκο στην περιοχή Arden-Arcade, στην κομητεία του Σακραμέντο των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο Howe Community Park λίγο μετά τις 9 το βράδυ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τραύματα που χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως μέτρια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Χωρίς πληροφορίες για ύποπτο

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον δράστη, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή διερεύνηση.

