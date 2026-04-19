Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε πάρκο στο Σακραμέντο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Οι αρχές διερευνούν περιστατικό με πυροβολισμούς σε πάρκο στην περιοχή Arden-Arcade, στην κομητεία του Σακραμέντο των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο Howe Community Park λίγο μετά τις 9 το βράδυ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.
Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τραύματα που χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως μέτρια.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.
MULTIPLE PEOPLE SHOT AT HOWE PARK
Deputies are on scene at Howe Park in Sacramento investigating a shooting involving multiple victims. At this time, there is no confirmed update on the condition of those involved.
There is no suspect information available at this time.
— Sacramento Sheriff (@sacsheriff) April 19, 2026
Χωρίς πληροφορίες για ύποπτο
Οι ερευνητές ανέφεραν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον δράστη, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή διερεύνηση.
