Λονδίνο: Εμπρηστική επίθεση σε χώρο εβραϊκής οργάνωσης – Εξετάζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους

Η αστυνομία στο Λονδίνο αντιμετωπίζει ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους εμπρηστική επίθεση σε κτίριο που στο παρελθόν στέγαζε εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, σύμφωνα με το Sky News.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Χέντον, σε ακίνητο όπου παλαιότερα βρισκόταν η Jewish Futures, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση στις 22:31.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ένας άνδρας προσέγγισε την περιοχή κρατώντας πλαστική σακούλα που περιείχε τρία μπουκάλια με υγρό. Τοποθέτησε τη σακούλα δίπλα στο κτίριο και επιχείρησε να την πυρπολήσει.

Ωστόσο, τα μπουκάλια δεν ανεφλέγησαν πλήρως και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Μικρές ζημιές – Καμία σύλληψη

Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο περιορισμένες ζημιές στην πρόσοψη, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έσπευσε επίσης στο σημείο.

Έρευνα χωρίς σύνδεση με τρομοκρατία

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα.

Παράλληλα, αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην έρευνα λόγω ομοιοτήτων με άλλα πρόσφατα περιστατικά στην περιοχή.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές έχουν ενισχύσει την αστυνομική παρουσία στο βορειοδυτικό Λονδίνο, μετά από σειρά απόπειρων εμπρησμών, για τις οποίες έχουν εμφανιστεί και διαδικτυακοί ισχυρισμοί ανάληψης ευθύνης.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από το Γκόλντερς Γκριν, όπου τον προηγούμενο μήνα τέσσερα ασθενοφόρα της εβραϊκής εθελοντικής υπηρεσίας Hatzola είχαν καταστραφεί από φωτιά.

Ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα

Ο βουλευτής της περιοχής, Ντέιβιντ Πίντο-Ντουσίνσκι, χαρακτήρισε το περιστατικό «πηγή ανησυχίας» για τη μεγάλη εβραϊκή κοινότητα του Χέντον, τονίζοντας ότι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων το τελευταίο διάστημα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να συνεργαστούν με την αστυνομία, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.