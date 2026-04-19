Καιρός: Αίθριος με τοπικές μπόρες και υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται μεταβολή

Ο καιρός στη χώρα παρουσιάζει σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, ένα ανοιξιάτικο αλλά ευμετάβλητο πρόσωπο, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά. Η εικόνα διαφοροποιείται γεωγραφικά, με αποτέλεσμα η χώρα να «χωρίζεται» σε περιοχές με αστάθεια και σε περιοχές με πιο αίθριο καιρό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και η περιοχή του Καστελλόριζου θα παρουσιάσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν παροδικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα δώσουν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Αντίθετα, η υπόλοιπη χώρα θα διατηρήσει σχεδόν αίθριο καιρό, με περιορισμένες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, τους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξουν τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Σταδιακά, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και η αλλαγή της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας θα διαμορφώσουν ένα πιο καθαρό και ανοιξιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTNews, Όλγα Παπαβλούλη. Η ίδια επισημαίνει ότι η νησιωτική χώρα θα διατηρήσει γενικά αίθριες συνθήκες, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και στο Καστελλόριζο, ενώ τα ηπειρωτικά θα εμφανίσουν τοπικά αυξημένες νεφώσεις και πρόσκαιρα φαινόμενα.

Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος αλλά ευμετάβλητος, καθώς η ανοιξιάτικη αστάθεια θα προκαλέσει τοπικές βροχές στα ορεινά και θα ενισχύσει τους βοριάδες στο Αιγαίο. Τα προγνωστικά στοιχεία που αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν περιορισμένα φαινόμενα και διατήρηση της θερμοκρασίας σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, η παρουσία πρόσκαιρων νεφώσεων δεν επιτρέπει πλήρως αίθριες συνθήκες, καθώς κατά διαστήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, είτε λόγω της αστάθειας είτε λόγω ασθενών διαταραχών που διέρχονται από την περιοχή.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τις επόμενες ημέρες

«Από την Κυριακή έως και την Πέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά ανοιξιάτικος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις που, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα δίνουν τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, ενώ από την Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με πιθανότητα καταιγίδων. Την Πέμπτη οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα μεταβάλλονται, επικρατώντας τελικά βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρές αυξομειώσεις, με τάση πτώσης προς τα μέσα της εβδομάδας».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με βαθμιαία στροφή από το μεσημέρι σε νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, με στροφή από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6, με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή από το απόγευμα σε νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στην περιοχή του Καστελλόριζου νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις έως τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τοπικά 6 τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή από το απόγευμα σε νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026

Καιρός: Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, έως 22 με 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και 19 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ, με στροφή από το βράδυ σε βόρειους με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Καιρός: Στα βόρεια και βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση, με επικράτηση βορείων ανέμων έως 6 μποφόρ έως το βράδυ.

Θερμοκρασία: Πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026