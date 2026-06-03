Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Σε επιφυλακή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημειώνεται πως στο σημείο επιχειρούσαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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