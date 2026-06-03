Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Σε επιφυλακή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά στον Ασπρόπυργο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.
  • Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
  • Επιχείρησαν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημειώνεται πως στο σημείο επιχειρούσαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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Φωτιά στον Ασπρόπυργο

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