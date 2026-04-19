Centcom: Πιθανή η επέκταση του αμερικανικού αποκλεισμού σε ιρανικά πλοία

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοινώνει ότι σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η CENTCOM αναφέρει ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία, περίπου 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη, εμπλέκονται ενεργά στον αποκλεισμό. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται με στόχο τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών και τον περιορισμό της ναυτιλιακής δραστηριότητας που συνδέεται με το Ιράν.

Guided-missile destroyer USS Pinckney (DDG 91) patrols regional waters in support of blockade operations. The blockade has completely halted economic trade going into and out of Iran by sea. pic.twitter.com/x5hr6jMnke — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026

Ήδη, οι εξελίξεις δείχνουν άμεσο αντίκτυπο στη ναυσιπλοΐα. Συγκεκριμένα, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν επιστρέφουν μέσω του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που ασκεί η αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τη διεύρυνση του αποκλεισμού πέρα από τον Περσικό Κόλπο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την στοχοποίηση πλοίων που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα σημεία του κόσμου.

Ως προηγούμενο παράδειγμα, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στον Ινδικό Ωκεανό, επιχείρηση που καταδεικνύει τη δυνατότητα επέκτασης τέτοιων ενεργειών σε διεθνές επίπεδο.