Centcom: Πιθανή η επέκταση του αμερικανικού αποκλεισμού σε ιρανικά πλοία

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

screenshot-241

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοινώνει ότι σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η CENTCOM αναφέρει ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία, περίπου 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη, εμπλέκονται ενεργά στον αποκλεισμό. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται με στόχο τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών και τον περιορισμό της ναυτιλιακής δραστηριότητας που συνδέεται με το Ιράν.

Ήδη, οι εξελίξεις δείχνουν άμεσο αντίκτυπο στη ναυσιπλοΐα. Συγκεκριμένα, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν επιστρέφουν μέσω του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που ασκεί η αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τη διεύρυνση του αποκλεισμού πέρα από τον Περσικό Κόλπο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την στοχοποίηση πλοίων που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα σημεία του κόσμου.

Ως προηγούμενο παράδειγμα, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στον Ινδικό Ωκεανό, επιχείρηση που καταδεικνύει τη δυνατότητα επέκτασης τέτοιων ενεργειών σε διεθνές επίπεδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

