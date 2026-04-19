Tελ Αβίβ: Αντικυβερνητική διαμαρτυρία στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα στο Τελ Αβίβ και τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες απέδωσαν φόρο τιμής και παράλληλα εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της κυβέρνησης.

Στην εκδήλωση, ομιλητές διατύπωσαν επικρίσεις κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και επανέλαβαν το σύνθημα «δεν θα σας αφήσουμε να ξεχάσετε». Οι παρευρισκόμενοι έστειλαν μήνυμα διατήρησης της μνήμης και απόδοσης ευθυνών.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, περισσότεροι από χίλιοι διαδηλωτές συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Στη διαμαρτυρία εκπροσωπήθηκαν έξι ομάδες που κατηγορούν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Οι ομάδες περιλάμβαναν οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι το νότιο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οικογένειες αμάχων που σκοτώθηκαν από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, συγγενείς ομήρων που σκοτώθηκαν σε αιχμαλωσία στη Γάζα, συγγενείς θυμάτων που σκοτώθηκαν στις κοινότητες των συνόρων της Γάζας κατά την ίδια επίθεση, καθώς και οικογένειες εφέδρων που σκοτώθηκαν σε μάχη.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τη σύσταση επιτροπής διερεύνησης και υποστήριξε ότι μια τέτοια διαδικασία θα ήταν προκατειλημμένη εις βάρος της κυβέρνησης.

