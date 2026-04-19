Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: «Απέδρασε» από το Λονδίνο και στρογγυλοκάθισε στην 3η θέση της Premier League

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη και επικράτησε της Τσέλσι με 1-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Η ομάδα διασφάλισε ουσιαστικά την έξοδό της στο επόμενο Champions League και ενίσχυσε τη θέση της στη βαθμολογία της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 43ο λεπτό με τον Κούνια. Η ομάδα ανέπτυξε οργανωμένη επίθεση και ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος ολοκλήρωσε τη φάση με εύκολο πλασέ. Το γκολ έδωσε το προβάδισμα στους «κόκκινους διαβόλους» και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Η Τσέλσι πίεσε για την ισοφάριση μέχρι το τέλος του αγώνα και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες. Οι «μπλε» είχαν τρία δοκάρια, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κράτησε το μηδέν στην άμυνα και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τους 58 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της στο +10 από την Τσέλσι. Η ομάδα του Λονδίνου παρέμεινε στην 6η θέση της Premier League και έχει τέσσερις βαθμούς λιγότερους, αλλά και έναν αγώνα περισσότερο, από την 5η Λίβερπουλ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

