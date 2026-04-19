Copa del Rey: Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ – Κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Ατλέτικο Μαδρίτης με… ήρωα τον Μαρέρο – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέκτησε το Copa del Rey, καθώς νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-3 στα πέναλτι (2-2 κανονική διάρκεια και παράταση) στο κατάμεστο «La Cartuja» της Σεβίλης. Η ομάδα των Βάσκων κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της και το πρώτο μετά το 2020, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουνάι Μαρέρο, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στη διαδικασία.

Η Σοσιεδάδ πήρε προβάδισμα από τα πρώτα δευτερόλεπτα, καθώς ο Μπαρενετσέα άνοιξε το σκορ μόλις στο 14ο δευτερόλεπτο, σημειώνοντας το ταχύτερο γκολ στην ιστορία τελικού της διοργάνωσης. Ο Γκέδες εκτέλεσε τη σέντρα και ο σκόρερ έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στη δεξιά γωνία του Μούσο, ο οποίος έκανε λανθασμένη εκτίμηση.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντέδρασε και ισοφάρισε στο 19’, όταν ο Γκριεζμάν έδωσε κάθετη πάσα και ο Λούκμαν εκτέλεσε άμεσα με το αριστερό για το 1-1. Η Σοσιεδάδ ανέκτησε το προβάδισμα στο 45’+1’, όταν ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι, μετά από κακή έξοδο του Μούσο και επαφή με τον Γκέδες.

Η Ατλέτικο πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 83’ με ένα εντυπωσιακό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες. Ο Αργεντινός επιθετικός κοντρόλαρε έξω από την περιοχή, έφερε την μπάλα μπροστά του με τακουνάκι και εκτέλεσε με δυνατό σουτ στο «παραθυράκι» για το 2-2.

Στην παράταση, ο Άλβαρες απείλησε ξανά με σουτ στη συμβολή των δοκών, ενώ ο Μούσο πραγματοποίησε κρίσιμη διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Κούμπο και Όσκαρσον στο 98’. Καμία ομάδα δεν άλλαξε το σκορ και ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Στη διαδικασία, ο Μαρέρο ανέδειξε την ποιότητά του και απέκρουσε δύο εκτελέσεις, οδηγώντας τη Σοσιεδάδ στη νίκη με 4-3. Ο Μαρίν εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας το τρόπαιο στην ομάδα του.

Η εξέλιξη του αγώνα θύμισε τον τελικό του 1987, όταν η Σοσιεδάδ είχε νικήσει ξανά την Ατλέτικο στα πέναλτι με το ίδιο μοτίβο (2-2 και παράταση).

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

  • Σόρλοτ: Απέκρουσε ο Μαρέρο
  • Σολέρ: 0-1
  • Άλβαρες: Απέκρουσε ο Μαρέρο
  • Όσκαρσον: Απέκρουσε ο Μούσο
  • Νίκο Γκονζάλες: 1-1
  • Σούτσιτς: 1-2
  • Αλμάντα: 2-2
  • Μουνιόθ: 2-3
  • Μπαένα: 3-3
  • Μαρίν: 3-4

Διαιτητής: Χοσέ Αλμπερόλα
Κίτρινες: 33’ Λε Νορμάν, 43’ Μούσο – 30’ Ογιαρθάμπαλ, 120’ Γκοροτσατέγκι, 121’+1’ Ελουστόντο
Αποβολές:
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ντιέγκο Σιμεόνε): Μούσο, Μολίνα (78’ Καρντόσο), Ρουγκέρι (62’ Σόρλοτ), Λε Νορμάν, Πιούμπιλ, Κόκε, Γιορέντε (99’ Λενγκλέ), Σιμεόνε (70’ Μπαένα), Λούκμαν (62’ Νίκο Γκονζάλες), Γκριεζμάν (70’ Αλμάντα), Άλβαρες.
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ (Πελεγκρίνο Ματαράτσο): Μαρέρο, Αραμπούρου (113’ Ελουστόντο), Μπαρενετσέα (68’ Μαρίν), Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεθ (88’ Κούμπο), Γκέδες (78’ Μουνιόθ), Μαρτίν, Ογιαρθάμπαλ (78’ Όσκαρσον), Σολέρ, Σούτσιτς, Τουριέντες (68’ Γκοροτσατέγκι).

