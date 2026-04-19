Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε δοκιμαστικά βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Το περιστατικό επιβεβαίωσαν διεθνή μέσα και αρμόδιες αρχές της περιοχής.

Ο πύραυλος κατέληξε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Το γεγονός αυτό περιορίζει τον άμεσο κίνδυνο για την Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να μειώνει την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί την πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου. Την ημέρα εκείνη, οι αρχές είχαν καταγράψει δύο εκτοξεύσεις από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς, με διαφορά λίγων ωρών.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επισημαίνει ότι η σημερινή εκτόξευση αποτελεί την έβδομη αντίστοιχη ενέργεια από την αρχή του έτους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη συχνότητα των δοκιμών από την Πιονγκγιάνγκ και εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.