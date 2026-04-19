Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έλιωσε» με την έκπληξη του γιου του – «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» του ΑΝΤ1, το βράδυ του Σαββάτου, και μίλησε για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Η συζήτηση απέκτησε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, όταν ο παρουσιαστής δέχθηκε διαδοχικές εκπλήξεις, τόσο από τον πατέρα του στο πλατό όσο και από τον γιο του, Αναστάση, μέσω μηνύματος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παραγωγή παρουσίασε μήνυμα του μικρού Αναστάση, το οποίο προκάλεσε εμφανή συγκίνηση στον παρουσιαστή. Ο γιος του περιέγραψε τη σχέση τους με τρυφερότητα και ανέδειξε την προσωπική πλευρά του πατέρα του, πέρα από τη δημόσια εικόνα.

«Για όλους εσάς είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αλλά για μένα είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά για όλους. Όταν είμαστε μαζί, μου αρέσει να κάνουμε βόλτες και να εξερευνούμε καινούργια μέρη. Μου αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια μακρινά, θα ήθελα να πάμε στην Ιαπωνία».

Στη συνέχεια, ο μικρός Αναστάσης μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις και καθημερινές στιγμές με τον πατέρα του: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο γυμναστήριο, είχε κρυφτεί σε μια μικρή πόρτα και με έβγαζε φωτογραφίες. Μπαμπά με κάνεις ρεζίλι, αλλά έχεις πλάκα. Σαν χαρακτήρες δεν μοιάζουμε, αλλά έχουμε τα ίδια δάχτυλα. Κάτι είναι κι αυτό».

Ο ίδιος στάθηκε και στις συμβουλές που λαμβάνει από τον πατέρα του, υπογραμμίζοντας την ειλικρίνεια στη μεταξύ τους σχέση και εκφράζοντας την επιθυμία να του μοιάσει στο μέλλον. «Αυτό που μου έχει πει και δεν ξεχνάω είναι ότι, αν πάω να κρύψω κάτι, σίγουρα θα το μάθει. Οπότε δεν κρύβω τίποτα. Όταν μεγαλώσω θα ‘θελα να μοιάσω στον μπαμπά μου, και στη δουλειά και στον χαρακτήρα. Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν άμεση, καθώς ο παρουσιαστής εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος και μίλησε με λόγια αγάπης για τον γιο του, τονίζοντας τη σημασία της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ τους. «Είναι ένας γλύκας. Θέλω να πω ότι κάθε βράδυ έτσι κλείνουμε, “μπαμπά, σ’ αγαπώ”, “Αναστάση, σ’ αγαπώ”. Κάθε πρωί έτσι ξυπνάμε, “μπαμπά, σ’ αγαπώ”, “Αναστάση, σ’ αγαπώ”. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και θέλω να ‘ναι ευτυχισμένος».

Παράλληλα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στις προσωπικές του αρχές ως πατέρας, μεταφέροντας συμβουλές που ο ίδιος έχει δεχθεί από τη μητέρα του. «Του ‘πα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή, είχα και τα λόγια της μάνας μου στο μυαλό μου, “θέλω μόνο να προσπαθείς”. Γιατί αγχώνεται με διάφορα πράγματα».