Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, Πόλεμος
(AP Photo/Bilal Hussein)

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε και τον τραυματισμό ακόμη τριών στρατιωτών.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο διοικητής των εφέδρων Μπαράκ Καλφόν, 48 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο συγκεκριμένο συμβάν. Η ανακοίνωση του στρατού δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Καλφόν εισήλθε πρώτος σε ένα κτίριο, το οποίο στη συνέχεια ανατινάχθηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο θάνατος του αξιωματικού αυξάνει σε 14 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία. Την ίδια ώρα, η δεκαήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

