ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Άδωνις Γεωργιάδης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η επίθεση που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας -που ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το αντικείμενο της ευθύνης του- Αδ. Γεωργιάδης, είναι άνευ προηγούμενου. Σήμερα έχουμε ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά με ανάρτηση στα social media», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με τη σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης αφήνει πολλά ερωτηματικά για την ύπαρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας:

«Την απίστευτη θέση αυτή, μάλιστα, τη στηρίζει στο απίθανο επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζεται από τους κατά τη γνώμη του “αντιευρωπαϊστές” που ψήφισαν Τσίπρα για να βγει η χώρα από την Ευρωζώνη… Το ότι η χώρα, βέβαια, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από τα μνημόνια, στα οποία την είχαν οδηγήσει η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, κι όχι από την Ευρωζώνη, αποτελεί μια άβολη πραγματικότητα για τον άριστο στην προπαγάνδα κ. Γεωργιάδη».

«Με άλλα λόγια, αφού στον Αδ. Γεωργιάδη δεν αρέσουν οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προτείνει όχι απλώς να μπουν στο συρτάρι, όπως έγινε τον Ιούλιο του 2025 με τις αθλιότητες των μαζικών επιστολικών ψήφων που διέπραξε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, αλλά επερωτά τη συμμετοχή της χώρας στον θεσμό. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας είναι εναντίον μας», τονίζει και καταλήγει:

«Η ευθύνη, εντέλει, ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη και από αντιπρόεδρο της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο».

