Αυστρία: Ανακαλούνται βρεφικά γάλατα της HiPP με υποψίες για ποντικοφάρμακο σε απόπειρα εκβιασμού

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Οι αρχές στην Αυστρία αναφέρουν ότι άγνωστοι δράστες επιχείρησαν να εκβιάσουν την εταιρεία HiPP, ισχυριζόμενοι ότι έχουν μολύνει προϊόντα της με ποντικοφάρμακο. Η εταιρεία προχώρησε σε μαζική ανάκληση παρτίδων βρεφικών γευμάτων, ενώ οι αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Η εταιρεία HiPP τονίζει σε ανακοίνωσή της: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει εισαχθεί μια επικίνδυνη ουσία σε κάποιο προϊόν». Η ίδια εταιρεία διευκρινίζει ότι βαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένο περιστατικό κατανάλωσης.

Η αυστριακή αστυνομία καλεί τους καταναλωτές να μην ανοίξουν ύποπτα προϊόντα και να ενημερώσουν άμεσα τις αρχές. Ένας καταναλωτής ανέφερε σχετικό περιστατικό, όμως το προϊόν δεν καταναλώθηκε. Η εταιρεία προειδοποιεί: «Η κατανάλωση ενός τέτοιου (σ.σ. μολυσμένου με ποντικοφάρμακο) γεύματος μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή», ενώ εκπρόσωπός της χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση».

Ο οργανισμός ασφάλειας τροφίμων AGES εκτιμά ότι η υπόθεση συνιστά απόπειρα εκβιασμού. Ο ίδιος οργανισμός αναφέρει ότι η έρευνα εντόπισε «υποψίες» μόλυνσης σε συγκεκριμένα προϊόντα με πατάτα και καρότο. Οι αρχές δεν επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής παραβίαση συσκευασιών, αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά ύποπτα προϊόντα.

Η αλυσίδα SPAR αποσύρει προληπτικά όλα τα προϊόντα της HiPP από τα καταστήματά της στην Αυστρία. Η εταιρεία HiPP ανακαλεί τα προϊόντα της από όλα τα σούπερ μάρκετ της συγκεκριμένης αλυσίδας, ενώ ένα κατάστημα στο Άιζενστατ φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν εντόπισε ίχνη παραβίασης στα προϊόντα που αποσύρθηκαν. Οι αρχές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να έχουν ήδη αγοραστεί ύποπτα βαζάκια πριν από την ανάκληση. Η αστυνομία καλεί τους γονείς να μην καταναλώσουν βρεφικά γεύματα της HiPP και να τα επιστρέψουν στα καταστήματα.

Ο οργανισμός AGES εξηγεί ότι οι ουσίες που περιέχονται σε ποντικοφάρμακα επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Τα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιμορραγία των ούλων, ρινορραγίες, ανεξήγητους μώλωπες και αίμα στα κόπρανα. Οι ειδικοί ζητούν από τους γονείς να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια, εάν παρατηρήσουν τέτοια συμπτώματα σε βρέφη.

Η εταιρεία HiPP ιδρύθηκε το 1899 στη Βαυαρία της Γερμανίας και διατηρεί σήμερα την έδρα της στο Ζάκσελν της Ελβετίας. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

