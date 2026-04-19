Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή – «Όλα πια έχουν αλλάξει»

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια τρυφερή ανάρτηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς ανακάλεσε στιγμές από το παρελθόν. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανήρτησε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Νέα Υόρκη, έναν χρόνο πριν. Το στιγμιότυπο καταγράφει μια περίοδο ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς για το ζευγάρι, πριν από τις σημαντικές αλλαγές στην προσωπική τους ζωή.

Πλέον, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει οικογένεια και έχει αποκτήσει ένα παιδί, γεγονός που έχει μεταβάλει ριζικά την καθημερινότητά του. Η νέα αυτή συνθήκη έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους της ζωής τους, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογενειακή τους πορεία.

Η Κατερίνα Καινούργιου διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μοιράζεται συχνά προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές με το κοινό της. Η ίδια φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, με την οικογενειακή της ζωή να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η μικρή Ξένια που ήρθε στον κόσμο 3 Απριλίου, αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα και των δυο, με την Κατερίνα Καινούργιου να μην την αποχωρίζεται στιγμή, απουσιάζοντας από την εκπομπή της, ενώ και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας του λόγω των πολλών καταστημάτων εστίασης που διαθέτει, προσπαθεί να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο πολύ γίνεται δίπλα σε μαμά και κόρη.